Tuesday, 26 December 2023 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس السوبر الإماراتي .. المواجهة الثالثة بين شباب الأهلي والشارقة على استاد آل مكتوم

12/26/2023 9:25:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر يوم الجمعة المقبل كأس السوبر الإماراتي للمرة السادسة في تاريخه بعد 5 نسخ سابقة احتضنها من إجمالي 15 نسخة أقيمت للبطولة منذ موسمها الأول 2008 -2009.

ستجمع مباراة كأس السوبر الإماراتي، في نسختها الجديدة السادسة عشر، بين فريقي شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة، للمرة الثالثة على نفس الملعب.

واستضاف استاد آل مكتوم كأس السوبر الإماراتي 5 مرات من قبل، الأولى كانت في موسم 2008 و2009 وفاز بلقبه شباب الأهلي بتغلبه على الشباب 1-0، فيما فاز فريق الإمارات على الوحدة 3-1 في النسخة الثانية التي استضافها الملعب موسم 2010-2011.

وجمع الملعب نفس طرفي كأس السوبر، مرتين من قبل، فاز الشارقة موسم 2019-2020 على شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-3، فيما عاد شباب الأهلي في الموسم التالي مباشرة 2020 -2021 وفاز على الشارقة 1-0.
وفي أخر نسخة استضافها الملعب الموسم الماضي 2022-2023 استطاع الشارقة الفوز على العين 1-0.

ويتسع "استاد آل مكتوم"، لنحو 15.000 مشجع، ويعود تأسيس الملعب إلى العام 1978، قبل أن يُعاد افتتاحه بحلة عالمية في 2019، بالتزامن مع استضافة الإمارات لنهائيات كأس آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26122023000110011019ID1107658511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث