كأس السوبر الإماراتي .. المواجهة الثالثة بين شباب الأهلي والشارقة على استاد آل مكتوم

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر يوم الجمعة المقبل كأس السوبر الإماراتي للمرة السادسة في تاريخه بعد 5 نسخ سابقة احتضنها من إجمالي 15 نسخة أقيمت للبطولة منذ موسمها الأول 2008 -2009.

ستجمع مباراة كأس السوبر الإماراتي، في نسختها الجديدة السادسة عشر، بين فريقي شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة، للمرة الثالثة على نفس الملعب.

واستضاف استاد آل مكتوم كأس السوبر الإماراتي 5 مرات من قبل، الأولى كانت في موسم 2008 و2009 وفاز بلقبه شباب الأهلي بتغلبه على الشباب 1-0، فيما فاز فريق الإمارات على الوحدة 3-1 في النسخة الثانية التي استضافها الملعب موسم 2010-2011.

وجمع الملعب نفس طرفي كأس السوبر، مرتين من قبل، فاز الشارقة موسم 2019-2020 على شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-3، فيما عاد شباب الأهلي في الموسم التالي مباشرة 2020 -2021 وفاز على الشارقة 1-0.

وفي أخر نسخة استضافها الملعب الموسم الماضي 2022-2023 استطاع الشارقة الفوز على العين 1-0.

ويتسع "استاد آل مكتوم"، لنحو 15.000 مشجع، ويعود تأسيس الملعب إلى العام 1978، قبل أن يُعاد افتتاحه بحلة عالمية في 2019، بالتزامن مع استضافة الإمارات لنهائيات كأس آسيا.

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