كأس السوبر الإماراتي .. المواجهة الثالثة بين شباب الأهلي والشارقة على استاد آل مكتوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر يوم الجمعة المقبل كأس السوبر الإماراتي للمرة السادسة في تاريخه بعد 5 نسخ سابقة احتضنها من إجمالي 15 نسخة أقيمت للبطولة منذ موسمها الأول 2008 -2009.
ستجمع مباراة كأس السوبر الإماراتي، في نسختها الجديدة السادسة عشر، بين فريقي شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة، للمرة الثالثة على نفس الملعب.
واستضاف استاد آل مكتوم كأس السوبر الإماراتي 5 مرات من قبل، الأولى كانت في موسم 2008 و2009 وفاز بلقبه شباب الأهلي بتغلبه على الشباب 1-0، فيما فاز فريق الإمارات على الوحدة 3-1 في النسخة الثانية التي استضافها الملعب موسم 2010-2011.
وجمع الملعب نفس طرفي كأس السوبر، مرتين من قبل، فاز الشارقة موسم 2019-2020 على شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-3، فيما عاد شباب الأهلي في الموسم التالي مباشرة 2020 -2021 وفاز على الشارقة 1-0.
وفي أخر نسخة استضافها الملعب الموسم الماضي 2022-2023 استطاع الشارقة الفوز على العين 1-0.
ويتسع "استاد آل مكتوم"، لنحو 15.000 مشجع، ويعود تأسيس الملعب إلى العام 1978، قبل أن يُعاد افتتاحه بحلة عالمية في 2019، بالتزامن مع استضافة الإمارات لنهائيات كأس آسيا.
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