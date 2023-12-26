سيئول تستقبل عيد الميلاد بالثلج لأول مرة منذ 8 سنوات - صور

(MENAFN
- Alghad Newspaper) غطت ظلال بيضاء العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، صباح يوم عيد الميلاد، في أول كريسماس يكسوه لون الثلوج الأبيض منذ عام 2015.
وفي ميدان جوانجهوامون بوسط سيئول، وقف البعض يلتقطون صوراً للمشهد
الشتوي الرائع، في حين كان العديد من المارة يهرعون إلى منازلهم هروباً من
الثلوج المتساقطة.
وقالت صحيفة ((كوريا هيرالد)) إن تساقط الثلوج بدأ مع منتصف الليل، بين
عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد.
وفي صباح العيد، تساقطت الثلوج ووصلت
لسمك 1ر2 سنتيمتر، نقلا عن د ب أ .
ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج بسمك ما بين 2 إلى 7
سنتيمترات في العاصمة، وكذلك في مدينة مدينة إنشيون وفي الأجزاء الجنوبية
من مقاطعة جيونج جي.
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