سيئول تستقبل عيد الميلاد بالثلج لأول مرة منذ 8 سنوات - صور

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي ميدان جوانجهوامون بوسط سيئول، وقف البعض يلتقطون صوراً للمشهد الشتوي الرائع، في حين كان العديد من المارة يهرعون إلى منازلهم هروباً من الثلوج المتساقطة.



















وقالت صحيفة ((كوريا هيرالد)) إن تساقط الثلوج بدأ مع منتصف الليل، بين عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد.

وفي صباح العيد، تساقطت الثلوج ووصلت لسمك 1ر2 سنتيمتر، نقلا عن د ب أ .



ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج بسمك ما بين 2 إلى 7 سنتيمترات في العاصمة، وكذلك في مدينة مدينة إنشيون وفي الأجزاء الجنوبية من مقاطعة جيونج جي.