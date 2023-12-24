عايز تعرف طفلك التاريخ.. مصر قبل الأهرامات كتاب يحكى عن العصور المصرية القديمة

(MENAFN
- Youm7) أصدرت دار نشر القاهرة الجديدة كتاب
بعنوان "مصر قبل الأهرامات: زعيم القرية والجميلة مِيريت وكلبها تُوتُو"، باللغة الإنجليزية، وهما قصتان للأطفال من تأليف عالم المصريات الدكتور حسين عبد البصير ، والمقرر عرضه في معرض القاهرة الدولى للكتاب المقرر انطلاقه في 24 يناير 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
غلاف الكتاب
وتدور أحداث القصة الأولى "زعيم القرية" حول شخصية "نِفرتِم" المِرمِدي أو "نِفرتِم"، زعيم ومؤسس قرية مرمدة بني سلامة، التي تقع الآن في غرب الدلتا المصرية، وتحكي عن مصر في عصور ما قبل التاريخ وكيفية تأسيس مصر في تلك الفترة المهمة من تاريخ العالم ومن تاريخ مصر القديمة.
والقصة الثانية هى "الجميلة مِيريت وكلبها تُوتُو"، وتدور أحداث هذه القصة شخصية الجميلة ميريت وكلبها الأسود الكبير "توتو" من خلال المغامرات التي يقومان بها داخل بيتها وخارجها ومن خلال هذه العلاقة الإنسانية فى مصر القديمة بين سيدة من علية القوم وكلبها المحبوب.
جدير بالذكر أن الدكتور حسين عبد البصير هو عالم آثار وروائى وكاتب مصرى، حصل على الليسانس والماجستير والدكتوراه فى الآثار المصرية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وألف كتاب "العيش للأبد: تمثيل الذات فى مصر القديمة" مع أهم علماء المصريات فى العالم.
وشارك الدكتور حسين عبد البصير في العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة، وكان مشرفًا على المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصرى الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، والمقتنيات الأثرية، والمنظمات الدولية واليونسكو بالآثار، ودرس فى جامعة جونز هوبكنز وجامعة أريزونا الأمريكيتين، وحصل على تكريم المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة، ومنح عضويته الدائمة بالمعهد، ويشغل حاليًا منصب مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.
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