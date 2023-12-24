عايز تعرف طفلك التاريخ.. مصر قبل الأهرامات كتاب يحكى عن العصور المصرية القديمة

MENAFN - Youm7) أصدرت دار نشر القاهرة الجديدة كتاببعنوان "مصر قبل الأهرامات: زعيم القرية والجميلة مِيريت وكلبها تُوتُو"، باللغة الإنجليزية، وهما قصتان للأطفال من تأليف عالم المصريات الدكتور حسين عبد البصير ، والمقرر عرضه في معرض القاهرة الدولى للكتاب المقرر انطلاقه في 24 يناير 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

غلاف الكتاب







وتدور أحداث القصة الأولى "زعيم القرية" حول شخصية "نِفرتِم" المِرمِدي أو "نِفرتِم"، زعيم ومؤسس قرية مرمدة بني سلامة، التي تقع الآن في غرب الدلتا المصرية، وتحكي عن مصر في عصور ما قبل التاريخ وكيفية تأسيس مصر في تلك الفترة المهمة من تاريخ العالم ومن تاريخ مصر القديمة.

والقصة الثانية هى "الجميلة مِيريت وكلبها تُوتُو"، وتدور أحداث هذه القصة شخصية الجميلة ميريت وكلبها الأسود الكبير "توتو" من خلال المغامرات التي يقومان بها داخل بيتها وخارجها ومن خلال هذه العلاقة الإنسانية فى مصر القديمة بين سيدة من علية القوم وكلبها المحبوب.







جدير بالذكر أن الدكتور حسين عبد البصير هو عالم آثار وروائى وكاتب مصرى، حصل على الليسانس والماجستير والدكتوراه فى الآثار المصرية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وألف كتاب "العيش للأبد: تمثيل الذات فى مصر القديمة" مع أهم علماء المصريات فى العالم.

وشارك الدكتور حسين عبد البصير في العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة، وكان مشرفًا على المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصرى الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، والمقتنيات الأثرية، والمنظمات الدولية واليونسكو بالآثار، ودرس فى جامعة جونز هوبكنز وجامعة أريزونا الأمريكيتين، وحصل على تكريم المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة، ومنح عضويته الدائمة بالمعهد، ويشغل حاليًا منصب مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.



