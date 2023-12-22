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137 لاعباً من 16 دولة ببطولة «علي أبو خليل للشطرنج»

12/22/2023 3:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج النسخة الثالثة من بطولة علي سعيد أبو خليل الدولية للشطرنج تخليداً لذكرى أحد مؤسسي النادي ولعبة الشطرنج في الدولة بمشاركة 137 لاعباً دولياً من 16 دولة يتنافسون حتى 28 الجاري.

حضر الانطلاق الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن تنظيم النادي للبطولة ما هو إلا بطاقة تقدير بسيطة لعطاء الفقيد الكبير وجهوده المخلصة وعمله الدؤوب خلال مسيرته الطويلة خدمة للشباب والرياضة بالدولة.

ويعتبر الراحل علي سعيد أبو خليل المؤسس للشطرنج بالدولة بصفة عامة ونادي الشارقة للشطرنج بصفة خاصة، كما يعد أحد الشخصيات الرياضية التي عاصرت الحركة الرياضية في الإمارات منذ بداية السبعينيات.

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