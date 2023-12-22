Friday, 22 December 2023 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاهد تمثال فرعونى من الكوارتز لباديا مونوبيت فى وضعية الكاتب الجالس

12/22/2023 4:23:41 AM
(MENAFN- Youm7) يمتلىء المتحف المصرى بالتحري بالعديد من التماثيل المصرية القديمة ومن أبرز تلك التماثيل وأندرها التماثيل المصنوعة من الكوارتز ومنها تمثال يجسد الكاتب باديامونوبيت.

باديامونوبيت هو رئيس الكهنة والكاتب، وكان ذو رتبة عالية وقد تم تصويره في الوضع المعتاد للكتبة مع أرجل متقاطعة ولفائف من ورق البردي موضوعة على ركبته المشدودة ، يده اليسرى ممسكة بلفافة
ويتطلع إلى الأمام .

تظهر ملامح الوجه هادئة ، فمه وعيناه مختلفتان قليلاً عما كان معتادا في رسم البورتريهات خلال تلك الفترة، أكتافه عريضة ومربعة، والجذع يدل على دقة تشكيل وصقل التماثيل الحجرية الصلبة خلال عهد الأسرة السادسة والعشرين. وتوضح النقوش الموجودة على اللفافة اسمه وألقابه، كما يوجد نقوش هيروغليفية أيضا حول القاعدة عبارة عن عدة صلوات مختلفة.

التمثال ينتمى إلى الأسرة السادسة والعشرون عهد بسماتيك الأول
(حوالي 664-610 ق.م)، الارتفاع 74.00 سم ، العرض 62.60 ، وقد عثر عليه بشرق طيبة، معبد الكرنك (إيبت - إيسوت) منطقة آمون، خبيئة الكرنك. ويعرض حالياً بقاعة 24 أرضي بالمتحف المصري.


التمثال








MENAFN22122023000132011024ID1107646131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث