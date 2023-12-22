شاهد تمثال فرعونى من الكوارتز لباديا مونوبيت فى وضعية الكاتب الجالس

MENAFN - Youm7) يمتلىء المتحف المصرى بالتحري بالعديد من التماثيل المصرية القديمة ومن أبرز تلك التماثيل وأندرها التماثيل المصنوعة من الكوارتز ومنها تمثال يجسد الكاتب باديامونوبيت.

باديامونوبيت هو رئيس الكهنة والكاتب، وكان ذو رتبة عالية وقد تم تصويره في الوضع المعتاد للكتبة مع أرجل متقاطعة ولفائف من ورق البردي موضوعة على ركبته المشدودة ، يده اليسرى ممسكة بلفافة

ويتطلع إلى الأمام .

تظهر ملامح الوجه هادئة ، فمه وعيناه مختلفتان قليلاً عما كان معتادا في رسم البورتريهات خلال تلك الفترة، أكتافه عريضة ومربعة، والجذع يدل على دقة تشكيل وصقل التماثيل الحجرية الصلبة خلال عهد الأسرة السادسة والعشرين. وتوضح النقوش الموجودة على اللفافة اسمه وألقابه، كما يوجد نقوش هيروغليفية أيضا حول القاعدة عبارة عن عدة صلوات مختلفة.

التمثال ينتمى إلى الأسرة السادسة والعشرون عهد بسماتيك الأول

(حوالي 664-610 ق.م)، الارتفاع 74.00 سم ، العرض 62.60 ، وقد عثر عليه بشرق طيبة، معبد الكرنك (إيبت - إيسوت) منطقة آمون، خبيئة الكرنك. ويعرض حالياً بقاعة 24 أرضي بالمتحف المصري.

التمثال



