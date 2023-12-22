شاهد تمثال فرعونى من الكوارتز لباديا مونوبيت فى وضعية الكاتب الجالس

(MENAFN
- Youm7) يمتلىء المتحف المصرى بالتحري بالعديد من التماثيل المصرية القديمة ومن أبرز تلك التماثيل وأندرها التماثيل المصنوعة من الكوارتز ومنها تمثال يجسد الكاتب باديامونوبيت.
باديامونوبيت هو رئيس الكهنة والكاتب، وكان ذو رتبة عالية وقد تم تصويره في الوضع المعتاد للكتبة مع أرجل متقاطعة ولفائف من ورق البردي موضوعة على ركبته المشدودة ، يده اليسرى ممسكة بلفافة
ويتطلع إلى الأمام .
تظهر ملامح الوجه هادئة ، فمه وعيناه مختلفتان قليلاً عما كان معتادا في رسم البورتريهات خلال تلك الفترة، أكتافه عريضة ومربعة، والجذع يدل على دقة تشكيل وصقل التماثيل الحجرية الصلبة خلال عهد الأسرة السادسة والعشرين. وتوضح النقوش الموجودة على اللفافة اسمه وألقابه، كما يوجد نقوش هيروغليفية أيضا حول القاعدة عبارة عن عدة صلوات مختلفة.
التمثال ينتمى إلى الأسرة السادسة والعشرون عهد بسماتيك الأول
(حوالي 664-610 ق.م)، الارتفاع 74.00 سم ، العرض 62.60 ، وقد عثر عليه بشرق طيبة، معبد الكرنك (إيبت - إيسوت) منطقة آمون، خبيئة الكرنك. ويعرض حالياً بقاعة 24 أرضي بالمتحف المصري.
التمثال
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