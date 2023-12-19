مهرجان الشيخ زايد يطلق حفلات «ليالي الوثبة» 23 الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينظم مهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، لأول مرة ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، ((حفلات ليالي الوثبة)) يحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، وتتنوع الحفلات التي ستنطلق 23 ديسمبر الجاري، بين التراثية والوطنية والفلكلورية وحفلات الأغاني الحديثة بما يناسب مختلف الأذواق والثقافات.
ويحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، أولى ((حفلات ليالي الوثبة)) بالمسرح الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد، من تنظيم ((مومنتس ايفنتس)) Moments Events ورعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عند الساعة التاسعة مساءً، وسيطرب الزوار بمجموعة مميزة من الأغاني المفضلة لديهم، ليحظى الجمهور بقضاء أمسية فنية رائعة، وستفتح الأبواب لاستقبال الجمهور في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
وستقام ((حفلات ليالي الوثبة)) يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.
وتمنح حفلات ((ليالي الوثبة)) فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.
وتقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي تناسب كل الفئات العمرية، بالإضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات.
MENAFN19122023000110011019ID1107629840
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.