مهرجان الشيخ زايد يطلق حفلات «ليالي الوثبة» 23 الجاري

ينظم مهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، لأول مرة ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، ((حفلات ليالي الوثبة)) يحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، وتتنوع الحفلات التي ستنطلق 23 ديسمبر الجاري، بين التراثية والوطنية والفلكلورية وحفلات الأغاني الحديثة بما يناسب مختلف الأذواق والثقافات.

ويحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، أولى ((حفلات ليالي الوثبة)) بالمسرح الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد، من تنظيم ((مومنتس ايفنتس)) Moments Events ورعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عند الساعة التاسعة مساءً، وسيطرب الزوار بمجموعة مميزة من الأغاني المفضلة لديهم، ليحظى الجمهور بقضاء أمسية فنية رائعة، وستفتح الأبواب لاستقبال الجمهور في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وستقام ((حفلات ليالي الوثبة)) يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتمنح حفلات ((ليالي الوثبة)) فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.

وتقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي تناسب كل الفئات العمرية، بالإضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات.