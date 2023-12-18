«دبي باركس» تحتفي بالعام الجديد بعروض ترفيهية مميزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تدعو ((دبي باركس آند ريزورتس))، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، المقيمين في الإمارات وضيوفها لاستقبال العام الجديد 2024 باحتفالات مضاعفة، من خلال عرض الليزر المبهر، الذي تم تدشينه مؤخراً، يليه عروض الألعاب النارية العائلية المميزة، في تجربة حصرية لاستكشاف الأجواء الرائعة احتفالاً بالعام الجديد.
ويمكن للضيوف والأصدقاء الاستمتاع بحضور عروض الليزر الخلابة، والتي ستزين سماء الوجهة بأضواء الليزر والأنوار الملونة، فيما سيكون الضيوف أيضاً على موعد مع عروض الألعاب النارية العائلية، التي تتيح تجارب استثنائية لا تنسى، وحافلة بالمرح والمتعة والعجائب الفريدة في قلب منطقة ((ريفرلاند دبي)). واستكمالاً لأجواء المرح سيكون الذواقة على موعد لاختيار ما يفضلونه من بين تشكيلة متنوعة من خيارات المطاعم وعربات المأكولات المتوفرة في ((ريفرلاند دبي))، والتي تشمل المأكولات الإماراتية والإيطالية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلاً عن المأكولات والمطاعم الهندية والفرنسية، لتتيح للعائلات والضيوف خيارات متنوعة، تناسب جميع الأذواق.
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