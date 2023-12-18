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«دبي باركس» تحتفي بالعام الجديد بعروض ترفيهية مميزة

12/18/2023 8:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدعو ((دبي باركس آند ريزورتس))، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، المقيمين في الإمارات وضيوفها لاستقبال العام الجديد 2024 باحتفالات مضاعفة، من خلال عرض الليزر المبهر، الذي تم تدشينه مؤخراً، يليه عروض الألعاب النارية العائلية المميزة، في تجربة حصرية لاستكشاف الأجواء الرائعة احتفالاً بالعام الجديد.

ويمكن للضيوف والأصدقاء الاستمتاع بحضور عروض الليزر الخلابة، والتي ستزين سماء الوجهة بأضواء الليزر والأنوار الملونة، فيما سيكون الضيوف أيضاً على موعد مع عروض الألعاب النارية العائلية، التي تتيح تجارب استثنائية لا تنسى، وحافلة بالمرح والمتعة والعجائب الفريدة في قلب منطقة ((ريفرلاند دبي)). واستكمالاً لأجواء المرح سيكون الذواقة على موعد لاختيار ما يفضلونه من بين تشكيلة متنوعة من خيارات المطاعم وعربات المأكولات المتوفرة في ((ريفرلاند دبي))، والتي تشمل المأكولات الإماراتية والإيطالية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلاً عن المأكولات والمطاعم الهندية والفرنسية، لتتيح للعائلات والضيوف خيارات متنوعة، تناسب جميع الأذواق.

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