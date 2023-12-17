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بوتين: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع دول الناتو

12/17/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة روسيا-1، "نحن مهتمون بتطوير العلاقات [مع دول الناتو]"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن روسيا ليس لديها مصلحة أو سبب للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين، خلال المقابلة، "منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأكملها لا يسعها إلا أن تفهم أن روسيا ليس لديها أي سبب أو مصلحة - لا مصلحة جيوسياسية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية - للقتال مع دول الناتو"، بحسب تاس.

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