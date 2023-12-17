بوتين: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع دول الناتو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة روسيا-1، "نحن مهتمون بتطوير العلاقات [مع دول الناتو]"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وأضاف بوتين أن روسيا ليس لديها مصلحة أو سبب للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال بوتين، خلال المقابلة، "منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأكملها لا يسعها إلا أن تفهم أن روسيا ليس لديها أي سبب أو مصلحة - لا مصلحة جيوسياسية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية - للقتال مع دول الناتو"، بحسب تاس.
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