دبي تحتشد في «تحدي برجيل للجري» بمشاركة مجتمعية كبيرة

تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، نظم مستشفى برجيل للجراحة المتطورة، دبي، "تحدي برجيل للجري" أمس الأحد، الذي يبلغ طوله 1 كيلو مترا لمدة ساعة واحدة، وسط مشاركة مجتمعية هائلة، وبالتعاون مع شركتي سوبرسبورتس وسكيتشرز، وأقيم

في محيط المستشفى على شارع الشيخ زايد.

وكان شعار هذا العام، "أركض في سباقك الخاص- كن لائقاً وحافظ على صحتك"، ويركز على المحافظة على الصحة العامة واللياقة البدنية بدلاً من المنافسة، وهو ما يتوافق مع روح مستشفى برجيل.

وتوج السباق ميرغني عثمان وعائشة ناصر كفائزين في فئتي الذكور والإناث، حيث قطعا

كلاهما 20 كيلو متر

لمدة ساعة واحدة.

وسلط برونو دسوزا، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية في برجيل القابضة، الضوء على أهمية الحدث قائلاً: "إن تحدي برجيل للجري هو أكثر من مجرد سباق؛ إنه تجمع خاص بالصحة الشخصية واللياقة وإنه يجسد التزامنا بتشجيع نمط حياة صحي داخل المجتمع، ويسعدنا استضافة هذا الحدث هنا في مستشفى برجيل، لتسليط الضوء على مرافقنا وأهمية صحة العظام".

وقالت عائشة ناصر، "كانت المشاركة في سباق برجيل تجربة مثيرة، وقدم سباق برجيل منصة ملهمة للحفاظ على معنوياتنا مرتفعة ومواصلة نشر رسالة التي هدفها الحيوية والصحة والعافية، لا يتعلق الأمر بالفوز فحسب، بل يتعلق بدفع شغفك والبقاء بصحة جيدة، لقد كانت الأجواء مثيرة، كما أن إدارة المستشفى ذكّرتنا بأهمية الحفاظ على صحتنا".

وشارك توهين سينغوبتا، المدير الإقليمي للعمليات، الدكتور نيزك ظاهر رؤوف، المدير الطبي واستشاري التخدير؛ البروفيسور الدكتور إريك هوهمان، استشاري جراحة العظام (متخصص في الطب الرياضي)؛ أمرثا فينوجوبال، مديرة العمليات؛ و وارن فان دير ميروي (المدير العام لمجموعة سوبر سبورتس) وتفاعلوا مع المشاركين.

يضم المستشفى المجهز بأحدث التقنيات الطبية أقسامًا مخصصة لمختلف الأقسام الطبية، بدءًا من الإصابات الرياضية وحتى إجراءات جراحة العظام، وسمح السباق، الذي بدأ وانتهى عند عتبة المستشفى، للمشاركين والمتفرجين بالتفاعل مع الأطباء الخبراء والمهنيين الطبيين، الذين يلبون الاحتياجات الطبية المتنوعة، بما في ذلك الجنف واستبدال المفاصل والعمليات الجراحية للورك والقدم والكاحل.

واختتم تحدي برجيل للجري بنجاح كبير، حيث يتطلع المشاركون والمنظمون إلى جعله حدثًا سنويًا لتقويم اللياقة البدنية في دبي.

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