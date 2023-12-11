شخصيات Anooki الشهيرة عالميًا تحوّل السيف إلى لوحة فنية مضيئة

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر 2023: استعدوا لاستقبال شخصيات Anooki الودودة في منطقة السيف، الوجهة المائية الشهيرة التي تجمع بين ماضي وحاضر دبي. ابتداءً من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، ستحول هذه الشخصيات الضخمة والمميزة السيف إلى لوحة ضوئية تفاعلية ضمن فعاليات "أضواء دبي"، لتأسر الزوار بعرضها الصوتي والضوئي المتجول حول العالم.
اختارت شخصيات Anooki ، التي تزور دبي للمرة الأولى، السيف كمقر مؤقت لها لتقدم عروضاً فنية مبهرة وأضواء مذهلة تنبض بالحياة، مستمدة إلهامها من الأماكن التي تتواجد فيها بما في ذلك الهندسة المعمارية والتاريخ العريق في منطقة السيف.
ابتكر هذه الشخصيات المصممان الفرنسيان موتيو باتل ودافيد باسيغاد، وهم رسل شجعان للبيئة. بعدما أدهشت الجماهير من جميع أنحاء العالم، تقوم فرقة Anooki الآن بزيارة دبي لمواصلة استكشافها لهشاشة الكوكب وتغير المناخ.
اكتشف أروع فعاليات موسم الشتاء في السيف، حيث ستنضم شخصيات Anooki إلى برنامج حافل ضمن مهرجان السيف في خور دبي الذي يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفعاليات الترفيهية للعائلات، فضلاً عن خيارات المطاعم وعروض التسوق الحصرية. انضم إلينا في السيف للترحيب بشخصيات Anooki في دبي.
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