من ((هرطقات)).. بعض المثقفين..!!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بالأمس‭ ‬القريب‭ ‬وقف‭ ‬مثقف‭ ‬خليجي‭ ‬خلال‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬دراسات‭ ‬الخليج‭ ‬والجزيرة‭ ‬العربية‮»‬،‭ ‬ليتحدث‭ ‬بامتعاض‭ ‬وسخرية‭ ‬من‭ ‬‮«‬دعاء‭ ‬السفر‮»‬‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الخليجية،‭ ‬عند‭ ‬إقلاع‭ ‬رحلات‭ ‬طائراتها،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬التخلص‮»‬‭ ‬من‭ ‬دعاء‭ ‬السفر‭ ‬والحديث‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف،‭ ‬لأنه‭ ‬يخيف‭ ‬المسافرين،‭ ‬ويذكّرهم‭ ‬بوعثاء‭ ‬السفر‭ ‬وكآبة‭ ‬المنظر‭..!!‬

وقد‭ ‬تصدت‭ ‬للمتحدث،‭ ‬إعلامية‭ ‬خليجية‭ ‬فاضلة،‭ ‬وقالت‭: ‬من‭ ‬الغريب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دعاء‭ ‬السفر‮»‬‭ ‬يخيف‭ ‬هذا‭ ‬المتحدث‭ ‬قبل‭ ‬الطيران،‭ ‬أما‭ ‬التعليمات‭ ‬التي‭ ‬يلقيها‭ ‬على‭ ‬مسامع‭ ‬المسافرين‭ ‬أحد‭ ‬المضيفين‭ ‬أو‭ ‬المضيفات،‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬التصرّف‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬سقوط‭ ‬الطائرة،‭ ‬لا‭ ‬تخيفه‭ ‬ولا‭ ‬تثير‭ ‬تشاؤمه‭..!! ‬وأضافت‭: ‬نحن‭ ‬مسلمون‭ ‬بمرجعيات‭ ‬ثقافية‭ ‬إسلامية،‭ ‬ونحن‭ ‬نردّد‭ ‬‮«‬دعاء‭ ‬السفر‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬الإقلاع‭ ‬بقلوبنا‭ ‬أصلاً،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تذيعه‭.‬

ثم‭ ‬قالت‭ ‬الإعلامية‭ ‬إنها‭ ‬ستقرأ‭ ‬ورقة‭ ‬المتحدث‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬في‭ ‬الجلسة،‭ ‬والتي‭ ‬أخبر‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬كلمة،‭ ‬لعلها‭ ‬تجد‭ ‬فيها‭ ‬شيئا‭ ‬يعيد‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بمثقفينا‭ ‬العرب‭! ‬والغريب‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬المتحدث‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬التعليق‭ ‬‮«‬ترفعاً‮»‬،‭ ‬وإنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬مواقفه‭ ‬غاليا‭ ‬كما‭ ‬ذكر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬ماذا‭ ‬يقصد‭ ‬بالثمن،‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬العملية،‭ ‬الحافلة‭ ‬بالمناصب‭ ‬زاده‭ ‬الله‭ ‬منها‭.‬

وختمت‭ ‬الأستاذة‭ ‬الإعلامية‭ ‬حديثها‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف،‭ ‬على‭ ‬بساطته،‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬أساليب‭ ‬بعض‭ ‬مثقفينا‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬الواقع،‭ ‬ورصد‭ ‬المتغيّرات‭ ‬فيه،‭ ‬وفهمهم‭ ‬لمفهوم‭ ‬التراث‭ ‬والحداثة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬المضحك‭ ‬والغريب‭.‬

وكان‭ ‬النبي‭ ‬الكريم‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬يقول‭ ‬عند‭ ‬السفر‭: ‬‮«‬الله‭ ‬أكبر،‭ ‬الله‭ ‬أكبر،‭ ‬الله‭ ‬أكبر،‭ ‬سبحان‭ ‬الّذي‭ ‬سخّر‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬وما‭ ‬كنّا‭ ‬له‭ ‬مقرنين‭ ‬وإنّا‭ ‬إلى‭ ‬ربّنا‭ ‬لمنقلبون،‭ ‬اللهم‭ ‬إنا‭ ‬نسألك‭ ‬في‭ ‬سفرنا‭ ‬هذا‭ ‬البرّ‭ ‬والتقوى،‭ ‬ومن‭ ‬العمل‭ ‬ما‭ ‬ترضى،‭ ‬اللهم‭ ‬هون‭ ‬علينا‭ ‬سفرنا‭ ‬هذا‭ ‬واطو‭ ‬عنا‭ ‬بعده،‭ ‬اللهم‭ ‬أنت‭ ‬الصاحب‭ ‬في‭ ‬السفر،‭ ‬والخليفة‭ ‬في‭ ‬الأهل،‭ ‬اللهم‭ ‬إني‭ ‬أعوذ‭ ‬بك‭ ‬من‭ ‬وعثاء‭ ‬السفر،‭ ‬وكآبة‭ ‬المنظر‭ ‬وسوء‭ ‬المنقلب‭ ‬في‭ ‬المال‭ ‬والأهل‮»‬‭.‬

ولدعاء‭ ‬السفر‭ -‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬العلماء‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الكتب‭ ‬والوسائل‭ ‬الإعلامية‭- ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعاني‭ ‬والفضائل‭ ‬العظيمة،‭ ‬فهو‭ ((‬يُذكّر‭ ‬المسافر‭ ‬بحقيقة‭ ‬التوفيق‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬وحده،‭ ‬وكذلك‭ ‬شعور‭ ‬المسافر‭ ‬بحفظ‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬طالت‭ ‬أم‭ ‬قصرت،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المسافر‭ ‬في‭ ‬دعائه‭ ‬يبقى‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الناظر‭ ‬الحاذق‭ ‬الذي‭ ‬يعي‭ ‬معاني‭ ‬دعاء‭ ‬السفر‭ ‬يجد‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬ما‭ ‬يستودع‭ ‬بها‭ ‬نفسه‭ ‬وأهله‭ ‬من‭ ‬الشرور،‭ ‬بجانب‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬بالبقاء‭ ‬على‭ ‬الطاعة‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬صفات‭ ‬المؤمن‭ ‬الذي‭ ‬يحب‭ ‬الله،‭ ‬ويلزم‭ ‬قربه‭ ‬في‭ ‬حلّه‭ ‬وترحاله‭)). ‬

لذلك‭ ‬نقول‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هرطقات‮»‬‭ ‬بعض‭ ‬المثقفين‭.. ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالليبرالية‭ ‬والحداثة‭ ‬العاقلة‭ ‬والمتزنة‭.. ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الاستفزاز‭ ‬يعد‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التطرف‭ ‬الليبرالي‭ ‬الشاذ،‭ ‬الذي‭ ‬ابتليت‭ ‬به‭ ‬الأمة‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬فيه‭ ‬ليبراليو‭ ‬الغرب‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية،‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬المجتمعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬وشبابها‭ ‬وأجيالها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المحاولات‭ ‬المشبوهة‭ ‬للانسلاخ‭ ‬من‭ ‬قيمهم‭ ‬وهويتهم‭.‬

فمتى‭ ‬‮«‬ينفطم‮»‬‭ ‬بعض‭ ‬ليبراليو‭ ‬العرب‭ ‬والخليج،‭ ‬خاصة‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أرذل‭ ‬العمر،‭ ‬ووعثاء‭ ‬العمل،‭ ‬وكآبة‭ ‬المنظر،‭ ‬وسوء‭ ‬اللسان،‭ ‬وخراب‭ ‬العقل‭..‬؟