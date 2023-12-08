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وسط مشهد مضطرب.. إضراب موظفي أعرق صحيفة أمريكية

12/8/2023 8:17:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أضرب‭ ‬موظفو‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬العريقة،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬نقابتهم،‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬عقودهم‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬إلى‭ ‬حائط‭ ‬مسدود‭. ‬وجاء‭ ‬الإضراب‭ ‬وسط‭ ‬مشهد‭ ‬إعلامي‭ ‬مضطرب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬منه‭ ‬الصحيفة‭ ‬التابعة‭ ‬لجيف‭ ‬بيزوس،‭ ‬أحد‭ ‬أثرى‭ ‬رجال‭ ‬العالم‭ ‬ومؤسس‭ ‬شركة‭ ‬أمازون‭ ‬التي‭ ‬تعارض‭ ‬بشدة‭ ‬جهود‭ ‬النقابات‭. ‬وسجّل‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلغاء‭ ‬نحو‭ ‬17500‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وحده،‭ ‬وفقا‭ ‬لمؤسسة‭ ‬‮«‬تشالنجر‭ ‬وغراي‭ ‬وكريسماس‮»‬‭ ‬الاستشارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬كما‭ ‬أغلقت‭ ‬نحو‭ ‬2500‭ ‬صحيفة‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭ ‬مع‭ ‬تآكل‭ ‬عائدات‭ ‬الإعلانات‭ ‬التقليدية‭ ‬لصالح‭ ‬الإنترنت‭. ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الصحف‭ ‬مثل‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬المنافسة‭ ‬للبوست‭ ‬عرفت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬ازدهارا‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬مشتركيها‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ملايين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬توسع‭ ‬محتواها‭ ‬ليشمل‭ ‬مجالات‭ ‬إعداد‭ ‬الطعام‭ ‬والألعاب‭ ‬والرياضة‭. ‬وأعلنت‭ ‬نقابة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬الأجور‭ ‬وشروط‭ ‬أخرى،‭ ‬الإضراب‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬إدارة‭ ‬ناشرنا‭ ‬السابق،‭ ‬حاولت‭ ‬الشركة‭ ‬ضبط‭ ‬حساباتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريح‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬وصلت‭ ‬اشتراكات‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬مشترك‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬عادت‭ ‬لتنخفض‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬إلى‭ ‬2 , 5‭ ‬مليون‭. ‬وأضافت‭ ‬النقابة‭ ‬أن‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬هددت‭ ‬بأنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يغادر‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬فسيتبع‭ ‬ذلك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التسريح‮»‬‭. ‬واتهمت‭ ‬النقابة‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬بـ«رفض‭ ‬التفاوض‭ ‬بحسن‭ ‬نية‮»‬‭ ‬و‮«‬خرق‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

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