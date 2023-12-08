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سلسلة حوادث ((غامضة)) تثير رعب سكان بلدة إيطالية

12/8/2023 8:17:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثارت‭ ‬سلسلة‭ ‬حوادث‭ ‬‮«‬غامضة‮»‬‭ ‬رعب‭ ‬سكان‭ ‬بلدة‭ ‬فاستوجيراردي،‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا،‭ ‬والذين‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬600‭ ‬نسمة‭ ‬فقط‭. ‬وتمكنت‭ ‬الشرطة،‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬لغز‭ ‬حوادث‭ ‬ثقب‭ ‬إطارات‭ ‬السيارات‭ ‬المتتالية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ليتبين‭ ‬أن‭ ‬وراءها‭ ‬كلب‭ ‬مصاب‭ ‬بالتهاب‭ ‬في‭ ‬اللثة‭. ‬وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أودتي‭ ‬سنترال‮»‬‭ ‬بدأت‭ ‬الأحداث،‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬واجهت‭ ‬البلدة‭ ‬الهادئة‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬ثقب‭ ‬إطار‭ ‬سيارة‭ ‬متعمد‭ ‬لأحد‭ ‬السكان‭.
‬وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬عثر‭ ‬صاحب‭ ‬السيارة‭ ‬المتوقفة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬جيوستو‭ ‬جيراردي‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬مركبته‭ ‬مثقوبة‭ ‬فاتصل‭ ‬بالجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬تفتيش‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬وإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬قصير،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مشتبه‭ ‬فيهم‭. ‬وبحلول‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬سجل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬شكاوى‭ ‬مماثلة‭ ‬متعلقة‭ ‬بثقب‭ ‬إطارات‭ ‬سياراتهم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬البلدة،‭ ‬فبدأ‭ ‬البعض‭ ‬بتداول‭ ‬شائعات‭ ‬تفيد‭ ‬وجود‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الجيران،‭ ‬فيما‭ ‬راح‭ ‬آخرون‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬هو‭ ‬ترهيب‭ ‬من‭ ‬عصابات‭ ‬المافيا‭. ‬وبعد‭ ‬عجز‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الجاني،‭ ‬جاءت‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬التابعة‭ ‬لشرطة‭ ‬بلدية‭ ‬‮«‬إزرنية‮»‬‭ ‬المجاورة‭ ‬للمساعدة،‭ ‬حيث‭ ‬وضعوا‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬البلدة،‭ ‬وبعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬اكتشفوا‭ ‬الجاني‭ ‬متلبسًا،‭ ‬ليتبين‭ ‬أنه‭ ‬الكلب‭ ‬‮«‬بيلي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬أحد‭ ‬الضحايا‭. ‬والتقطت‭ ‬الكاميرات‭ ‬الكلب‭ ‬وهو‭ ‬يقضم‭ ‬إطار‭ ‬سيارة،‭ ‬وقالت‭ ‬صاحبته‭ ‬إنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬باللثة‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عض‭ ‬الأشياء،‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬شيئًا‭ ‬عن‭ ‬مغامراته‭ ‬الليلية‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬مالكة‭ ‬الكلب‭ ‬تعويض‭ ‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬تضررت‭ ‬إطارات‭ ‬سياراتهم‭ ‬بسبب‭ ‬كلبها‭.‬

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