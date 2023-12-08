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استشهاد الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير بضربة إسرائيلية في غزة

12/8/2023 8:17:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استشهد‭ ‬الشاعر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رفعت‭ ‬العرعير‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬مقربون‭ ‬منه‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة،‭ ‬وهو‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬الغزاويين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬راهنوا‭ ‬على‭ ‬الكتابة‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬لإخبار‭ ‬قصصهم‭. ‬

وكتب‭ ‬صديقه‭ ‬أحمد‭ ‬الناعوق‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬اغتيال‭ ‬رفعت‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬مأسوي‭ ‬ومؤلم‭ ‬وفاضح‮»‬‭ ‬و«خسارة‭ ‬فادحة‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬دامية‭ ‬شهدها‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭. ‬

بدوره‭ ‬كتب‭ ‬صديقه‭ ‬الشاعر‭ ‬الغزاوي‭ ‬مصعب‭ ‬أبو‭ ‬توهة‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إن‭ ‬قلبه‭ ‬‮«‬محطم‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬صديقي‭ ‬وزميلي‭ ‬رفعت‭ ‬العرعير‭ ‬قُتل‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬منذ‭ ‬دقائق‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬تصديق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الكاتب‭ ‬والصحفي‭ ‬رمزي‭ ‬بارود‭ ‬عبر‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬ارقد‭ ‬بسلام‭ ‬رفعت‭ ‬العرعير‭. ‬سنظل‭ ‬نهتدي‭ ‬بحكمتك‭ ‬اليوم‭ ‬وإلى‭ ‬الأبد‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬به‭ ‬الموقع‭ ‬الأمريكي‭ ‬المتخصص‭ ‬‮«‬لِيتْرِري‭ ‬هاب‮»‬‭.

درّس‭ ‬العرعير‭ ‬الأدب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بغزة،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬أرقاما‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬مؤلفين‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬بـ«مرشدين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬يساعدونهم‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬قصص‭ ‬عن‭ ‬واقعهم‭ ‬بالإنجليزية‭.‬

بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬إسرائيل‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قال‭ ‬العرعير‭ ‬إنه‭ ‬يرفض‭ ‬مغادرة‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مركز‭ ‬القتال‭.

وكان‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬قصيدة‭ ‬لاقت‭ ‬انتشارا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬توجب‭ ‬أن‭ ‬أموت‮»‬،‭ ‬ختمها‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬فليبعث‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأمل،‭ ‬فليكن‭ ‬ذلك‭ ‬حكاية‮»‬‭. ‬

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