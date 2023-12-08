الاحتلال يدمر أقدم وأكبر مساجد غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف المسجد العُمري الكبير في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان على القطاع، والذي يعد أقدم وأكبر مسجد بغزة، حيث يعود إنشاؤه إلى عصر الفتح الإسلامي على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القرن السابع الميلادي.
وأظهر عدد من الصور الدمار الذي لحق بالمسجد والذي يعد قيمة إسلامية وأثرية كبيرة، حيث تهدمت أجزاء من سقفه، فضلا عن تدمير محتوياته بالكامل، فيما سلمت مئذنته الشهيرة وقبته الخضراء من القصف.
وتعرض المسجد من قبل لأضرار خلال الحرب العالمية الأولى، فيما تم ترميمه فيما بعد عام 1925، وظل على حاله منذ ذلك الوقت، وسمي «العمري» نسبة إلى عمر بن الخطاب، و«الكبير» لأنه المسجد الأكبر في غزة.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، قام خلالها الاحتلال بتدمير البنية التحتية للقطاع، وإسقاط أكثر من 17 ألف شهيد أغلبهم من المدنيين، وبينهم عدد كبير من الأطفال ونحو 9 آلاف جريح، بدعوى وقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل وتدمير أنفاق المقاومة.
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