الاحتلال يدمر أقدم وأكبر مساجد غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأظهر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بالمسجد‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬قيمة‭ ‬إسلامية‭ ‬وأثرية‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تهدمت‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬سقفه،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬محتوياته‭ ‬بالكامل،‭ ‬فيما‭ ‬سلمت‭ ‬مئذنته‭ ‬الشهيرة‭ ‬وقبته‭ ‬الخضراء‭ ‬من‭ ‬القصف‭.‬

وتعرض‭ ‬المسجد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لأضرار‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬ترميمه‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬1925،‭ ‬وظل‭ ‬على‭ ‬حاله‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬وسمي‭ ‬‮«‬العمري‮»‬‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب،‭ ‬و«الكبير‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬المسجد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

ويستمر‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬قام‭ ‬خلالها‭ ‬الاحتلال‭ ‬بتدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للقطاع،‭ ‬وإسقاط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭ ‬أغلبهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وبينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬ونحو‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬جريح،‭ ‬بدعوى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتدمير‭ ‬أنفاق‭ ‬المقاومة‭.‬