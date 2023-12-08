جيش الاحتلال يقر بمقتل ابن شقيقة عضو كابينت الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، بمقتل الضابط "مائور كوهين" ابن شقيقة عضو كابينت الحرب رئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت، في معارك قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين اثنين إضافيين خلال المعارك في معركة شمال قطاع غزة.
وقال في بيان له، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) نفتالي يونا جوردون 32 عاماً من القدس، مقاتل مدرع في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
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