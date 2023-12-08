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جيش الاحتلال يقر بمقتل ابن شقيقة عضو كابينت الحرب

12/8/2023 8:13:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، بمقتل الضابط "مائور كوهين" ابن شقيقة عضو كابينت الحرب رئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت، في معارك قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين اثنين إضافيين خلال المعارك في معركة شمال قطاع غزة.


وقال في بيان له، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) نفتالي يونا جوردون 32 عاماً من القدس، مقاتل مدرع في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.


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