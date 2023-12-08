النقابات تطلق حملة دولية لمساندة العمال الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حملة دولية لمساندة العمال الفلسطينيين الذين تم طردهم قسراً من سوق العمل الإسرائيلي ، منذ بدء العدوان على قطاع غزة وتعويضهم.

ووجه الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، العديد من الرسائل إلى قادة النقابات والاتحادات العمالية العالمية، أوضح فيها مخاطر إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقوق العمال الفلسطينيين والعاملات في السوق الإسرائيلية، والتنديد بها.

وطالب سعد الجميع بالعمل مع فلسطين لوقف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، التي يتم فيها قتل الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع العالم، الذي لا يحرك ساكناً لوقفها، ويمنح دولة الاحتلال الإسرائيلي ما تحتاجه من وقت لإنهاء مهمتها الإجرامية.

وقال إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، طالب نظراءه حول العالم، بالضغط على حكوماتهم الوطنية للعمل على فرض وقف إطلاق نار فوري ومستدام في قطاع غزة، بعد أن حصدت آلة الحرب الإسرائيلية أرواح أكثر 17 ألف مواطن.

وتلقى سعد رسالة جوابية من رئيس الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، إليزابيث شولر، التي أبدت تضامنا مع عمال فلسطين.

وقالت أن الاتحاد الأميركي للعمل، قرر التواصل مع الإدارة الأميركية والرئيس بادين بالخصوص، لضمان تعويض العمال الفلسطينيين، بدلاً عن طردهم التعسفي من أماكن أعمالهم؛ كما ستتم متابعة الأمر نفسه وبمنتهى الجدية والمسؤولية، مع الحكومة الإسرائيلية أيضاً.

وأوضحت أنه بالاستناد إلى التقارير الواردة من اتحاد النقابات، ومنظمة العمل الدولية بشأن العمال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الوضع الحالي يشكل تحد كبير للعمال الفلسطينيين وأسرهم، معربة عن أملها في أن يرى العمال قريباً حلاً يتماشى مع حقوقهم بموجب القانون.

وشددت على أن الحركة العمالية الأميركية، تعرب عن دعمها وتضامنها التام مع الحركة العمالية في فلسطين، وستواصل سعيها على تحسين ظروف وتمكين حقوق العمال والعاملات الفلسطينيين، والدفاع عنها على مستوى العالم.