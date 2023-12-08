مهرجان دبي للتسوق ينطلق بعروض ترويجية وترفيهية متنوعة

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان دبي للتسوق الذي يضم أجندة مليئة بالعروض والأنشطة الترفيهية والترويجية المتنوعة والمميزة في جميع أنحاء المدينة على مدار 38 يوماً.

وصممت فعاليات هذا العام من المهرجان لتعزيز رضا الأطفال والشباب حيث بذلت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق -جهوداً حثيثة لضمان توفير فعاليات ترفيهية تناسب هذه الشريحة من المجتمع خلال العطلة الدراسية.

وتقدم الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق مجموعة من الأنشطة الحماسية مثل القفز بالحبال والألعاب المطاطية الكبيرة والأسواق المفتوحة والأسواق الموسمية النابضة بالحياة والفعاليات الترفيهية المتنقلة وعروض أضواء دبي وعروض طائرات «الدرون» التي تنظمها شركة «إمارات» للبترول.

وتجمع فعالية «كانتين X» - التي ستقام في حديقة مشرف في الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر - بين تجارب تناول الطعام والترفيه وتوفر الأنشطة المخصصة للأطفال واليافعين مثل الألعاب المطاطية و«الترامبولين» وألعاب القفز بالحبال بالإضافة إلى أشهى المأكولات في شوارع المدينة.

وتعرض المسرحية الراقصة «سلافا سنو شو» في «دبي أوبرا» اليوم إلى 10 ديسمبر حيث تعتبر هذه المسرحية استعراضاً عالمياً عصرياً حقق تقييمات رائعة وحظي بإقبال الجمهور في جميع أنحاء العالم منذ انطلاقه في العام 1993.

وسيتضمن مهرجان دبي للتسوق لأول مرة هذا العام في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي مهرجان «سول دي إكس بي 2023» في «حي دبي للتصميم» حيث يوفر المهرجان الذي يقام خلال الفترة من اليوم وحتى 10 ديسمبر أروع التجارب الترفيهية وأسلوب الحياة والثقافة المجتمعية إضافة إلى العديد من العروض الحيّة وحفلات «الدي جي» والبطولات الرياضية والجلسات الحوارية وورش العمل إضافة إلى عرض لموسيقى «الهيب هوب» يقدمه الفنان بوستا رايمز.

وتضم أمسيات «نغمات دبي» أجمل الحفلات الموسيقية يقدمها عدد من الفنانين المحليين داخل مراكز التسوق وفي الهواء الطلق وذلك في الفترة من 5 إلى 14 يناير المقبل.

ويوفر «ذا باي بي سوشيال» في «دبي فستيفال سيتي مول» أروع عروض التسوق والأنشطة العائلية وعربات الطعام.

وتقدم «مدينة إكسبو دبي» تجارب مذهلة في أرض العجائب الشتوية المفضلة لدى الصغار الذين يمكنهم قضاء أجمل الأوقات فيها برفقة عائلاتهم في الفترة من 8 ديسمبر إلى 7 يناير.

وتكتمل التجارب الممتعة في سوق الحرف اليدوية والفعاليات الترفيهية الحية والصور الراقصة المضيئة في «الوصل بلازا» فيما تقدم دورة هذا العام من المهرجان فعالية سوق مدينة جميرا السنوية التي تنتظرها العائلات على مدار ثلاثة أسابيع بدءاً من 15 ديسمبر.

ويمكن للجمهور تناول المأكولات والمشروبات المحلية والتسوق من بائعي التجزئة والاستمتاع بعروض الفنانين الموهوبين في سوق «اتصالات إم أو تي بي» الأفضل في المدينة خلال مهرجان دبي للتسوق.

وسيستمتع عشاق الرياضة الصغار بالمشاركة في سلسلة سباق «رايب ماركت» المجتمعي للجري التي تضم سباقات تمتد لمسافة 2.5 كيلومتر و5 كيلومتر و10 كيلومترات لتعزيز لياقتهم البدنية.

كما يمكن للشباب الذين يرغبون بالمزيد من التحدي المشاركة في ماراثون دبي في 7 يناير المقبل حيث يمكنكم الاستمتاع بالجري لمسافة 4 كيلومترات أو الانضمام إلى التحديات الكبيرة على مضمار بطول 42 كيلومترا.

وتقام فعالية «أضواء دبي» في الفترة من 8 ديسمبر حتى 14 يناير المقبل والتي تضم مجموعة رائعة من العروض والزينة الضوئية المجسمات المطاطية العملاقة للثنائي المرح «ذا أنوكي» والتي تعرض للمرة الأولى في دبي لتضيء منطقة «السيف» و«حي دبي للتصميم» و«حتا» و«اتصالات إم أو تي بي».

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي «جمبو للإلكترونيات» وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا» والسيف ومجموعة الزرعوني «ميركاتو» ومجموعة عبد الواحد الرستماني و«بلوواترز» و«سيتي ووك» وطيران الإمارات و«إينوك» واتصالات من e& وماجد الفطيم «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» ونخيل مولز «ابن بطوطة مول» و«سوق التنين 2» و«بالم ويست بييتش» و«نخيل مول» و«ذا فيو» و«ذا بييتش» و«ذا أوتلت فيليدج».