وصول جلالة الملك المعظم إلى دولة قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بحفظ الله ورعايته هذا اليوم إلى دولة قطر الشقيقة، تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من المستقبلين.
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