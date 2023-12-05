وصول جلالة الملك المعظم إلى دولة قطر

وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من المستقبلين.

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