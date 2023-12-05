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وصول جلالة الملك المعظم إلى دولة قطر

12/5/2023 8:05:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بحفظ الله ورعايته هذا اليوم إلى دولة قطر الشقيقة، تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من المستقبلين.

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