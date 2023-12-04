الذهب يحلّق في أعلى مستوى و«بتكوين» فوق 42 ألف دولار

حلّقت أسعار الذهب، أمس، ليسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزاً 2111 دولاراً مع الإقبال على الملاذات الآمنة، فيما واصلت عملة ((بتكوين)) مكاسبها متجاوزةً 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

وارتفع الذهب بعد أن عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وخلال التعاملات ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 % إلى 2087.69 دولاراً للأوقية وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولاراً.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 1 % إلى 2107.50 دولارات.

إلى ذلك تجاوزت عملة ((بتكوين)) المشفرة حاجز 42 ألف دولار لفترة وجيزة أمس وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2022، في موجة جديدة من الزخم تغذيها احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ورهانات المتداولين على أن الولايات المتحدة ستوافق قريباً على صناديق المؤشرات المتداولة لبتكوين في البورصة.

وسجلت بتكوين 42162 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022. وخلال التعاملات وصل سعر بتكوين إلى 41754 دولاراً لترتفع 4.4 % وارتفعت بتكوين بأكثر من 150 % حتى الآن هذا العام، كما صعدت عملة إيثر المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين لأعلى مستوى منذ عام ونصف العام أمس، إذ بلغت 2274 دولاراً.

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