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الأكثر شعبية في إسرائيل.. أغنية تدعو إلى قتل بيلا حديد وسحق غزة

12/4/2023 7:12:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حققت‭ ‬أغنية‭ ‬راب‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جديدة‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬سحق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وقتل‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬فلسطيني‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الأغاني‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.‬

فقد‭ ‬حققت‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بأدائها‭ ‬الثنائي‭ ‬ Ness ‭ ‬ Ve ‭ ‬ Stilla ،‭ (‬واسمهما‭ ‬الحقيقي‭ ‬نيسيا‭ ‬ليفي‭ ‬ودور‭ ‬سوروكر‭) ‬مشاهدات‭ ‬عالية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬‭ ‬في‭ ‬أسبوعين‭.‬

وعنوان‭ ‬الأغنية‭ ‬‮«‬شربو‭ ‬دربو‮»‬‭ ‬ويعني‭ ‬‮«‬بالسيوف‭ ‬والضربات‮»‬‭ ‬بالعبرية،‭ ‬وهي‭ ‬دعوة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لسحق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬العربية‭.‬نت‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ times ‭ ‬ of ‭ ‬ israel ‮»‬‭.‬

وتنادي‭ ‬الأغنية‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة،‭ ‬جولاني،‭ ‬جفعاتي،‭ ‬وغيرها،‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وكتابة‭ ‬أسماء‭ ‬القتلى‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬القنابل‭ ‬المستخدمة‭ ‬لقصف‭ ‬القطاع‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬الأغنية‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بيلا‭ ‬حديد،‭ ‬والمغنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬دوا‭ ‬ليبا‭ ‬لدعمهما‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

كذلك،‭ ‬ذكر‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬أسماء‭ ‬قادة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬ومحمد‭ ‬الضيف‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني،‭ ‬قائلين‭: ‬‮«‬كل‭ ‬كلب‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬يومه‮»‬‭.‬

لتكمل‭ ‬المغنية‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬أمي‭ ‬وأبي،‭ ‬وعائلتي‭ ‬وأصدقائي‭.. ‬دعونا‭ ‬نكتب‭ ‬أسماءهم‭ ‬على‭ ‬القنابل‭ ‬المرسلة‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬أول‭ ‬أغنية‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬ومحمد‭ ‬الضيف،‭ ‬فقد‭ ‬سبقها‭ ‬عدة‭ ‬أغاني‭ ‬ربما‭ ‬أبرزها‭ ‬انتشرت‭ ‬بلحن‭ ‬أغنية‭ ‬مصرية‭ ‬مشهورة‭ ‬لأحمد‭ ‬عدوية‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬مغنية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وهي‭ ‬تغني‭ ‬أمام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بلحن‭ ‬‮«‬يا‭ ‬بنت‭ ‬السلطان‮»‬،‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬يا‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‮»‬‭ ‬متمنية‭ ‬الموت‭ ‬لرئيس‭ ‬الجناح‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وجميع‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭.‬

أما‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬فيعرف‭ ‬عنها‭ ‬أنها‭ ‬تؤيد‭ ‬علناً‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬جفير‭ ‬إلى‭ ‬تسميتها‭ ‬‮«‬عدوة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬سابق‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬منصّة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭.‬

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