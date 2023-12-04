الأكثر شعبية في إسرائيل.. أغنية تدعو إلى قتل بيلا حديد وسحق غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حققت أغنية راب إسرائيلية جديدة دعت إلى سحق قطاع غزة وقتل عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد الصدارة في قائمة الأغاني الأكثر شعبية في إسرائيل.
فقد حققت الأغنية التي قام بأدائها الثنائي Ness Ve Stilla ، (واسمهما الحقيقي نيسيا ليفي ودور سوروكر) مشاهدات عالية وصلت إلى حوالي 5 ملايين مشاهدة على قناة «يوتيوب» في أسبوعين.
وعنوان الأغنية «شربو دربو» ويعني «بالسيوف والضربات» بالعبرية، وهي دعوة للجيش الإسرائيلي لسحق قطاع غزة، وفق ما نقلته العربية.نت عن صحيفة « times of israel ».
وتنادي الأغنية وحدات الجيش الأكثر شهرة، جولاني، جفعاتي، وغيرها، إلى الهجوم على قطاع غزة، وكتابة أسماء القتلى الإسرائيليين في عملية 7 أكتوبر على القنابل المستخدمة لقصف القطاع.
كما دعت الأغنية إلى قتل كل من بيلا حديد، والمغنية الأمريكية دوا ليبا لدعمهما الفلسطينيين بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة.
كذلك، ذكر مغني الراب أسماء قادة حماس إسماعيل هنية ومحمد الضيف إضافة إلى زعيم حزب الله اللبناني، قائلين: «كل كلب يحصل على يومه».
لتكمل المغنية قائلة: «من أجل أمي وأبي، وعائلتي وأصدقائي.. دعونا نكتب أسماءهم على القنابل المرسلة إلى غزة».
وهذه ليست أول أغنية تدعو إلى قتل إسماعيل هنية ومحمد الضيف، فقد سبقها عدة أغاني ربما أبرزها انتشرت بلحن أغنية مصرية مشهورة لأحمد عدوية حيث ظهرت مغنية إسرائيلية وهي تغني أمام عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بلحن «يا بنت السلطان»، قائلة «يا يحيى السنوار» متمنية الموت لرئيس الجناح السياسي في حركة حماس وجميع أهالي غزة.
أما بيلا حديد فيعرف عنها أنها تؤيد علناً القضية الفلسطينية، ما دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير إلى تسميتها «عدوة إسرائيل» في منشور سابق له عبر منصّة «إكس».
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