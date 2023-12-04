الامانة لـ الوكيل : إزالة دوار المشاغل واستبداله بالإشارات الضوئية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان المهندس محمد الفاعوري ، ان امانة عمان باشرت بمجموعة من الحلول المرورية على أرض الواقع للحد من الأزمات والبؤر الساخنة في العاصمة عمان.
وقال الفاعوري في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الامانة ستعمل قريباً على إزالة دوار المشاغل واستبداله بالإشارات الضوئية ، لإدارة العملية المرورية، مشيرا إلى أن نظامها سيكون شبيها لتقاطعات السابع والسادس والخامس.
وبين الفاعوري ان الامانة ستكثف جهودها في المرحلة القادمة على عدة محاور في شوارع العاصمة ومنها العمل على محور الاستقلال ، ودوار الشميساني ، مشيراً أن هناك دراسات تجرى قبل تنفيذ أي خطوة على شوارع العاصمة ، ومنها عدد المركبات التي تمر وسعتها الاستيعابية.
وكشف الفاعوري عن خطة عمل على بنية للمدن الذكية والتي ستبدأ بتركيب لوحات متغيرة مضيئة وكاميرات مراقبة في مختلف شوارع العاصمة ، مشيرا إلى عمل تطبيق للهواتف الذكية يتضمن خرائط لمعرفة أزمات السير ومنظومة كاملة للرقابة على الشوارع وخاصة المخالفات مثل الوقوف المزدوج الذي يعيق حركة السير.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04122023000208011052ID1107533881
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.