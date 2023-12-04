-->

Tuesday, 05 December 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الامانة لـ الوكيل : إزالة دوار المشاغل واستبداله بالإشارات الضوئية

12/4/2023 3:16:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان المهندس محمد الفاعوري ، ان امانة عمان باشرت بمجموعة من الحلول المرورية على أرض الواقع للحد من الأزمات والبؤر الساخنة في العاصمة عمان.
وقال الفاعوري في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الامانة ستعمل قريباً على إزالة دوار المشاغل واستبداله بالإشارات الضوئية ، لإدارة العملية المرورية، مشيرا إلى أن نظامها سيكون شبيها لتقاطعات السابع والسادس والخامس.

وبين الفاعوري ان الامانة ستكثف جهودها في المرحلة القادمة على عدة محاور في شوارع العاصمة ومنها العمل على محور الاستقلال ، ودوار الشميساني ، مشيراً أن هناك دراسات تجرى قبل تنفيذ أي خطوة على شوارع العاصمة ، ومنها عدد المركبات التي تمر وسعتها الاستيعابية.
وكشف الفاعوري عن خطة عمل على بنية للمدن الذكية والتي ستبدأ بتركيب لوحات متغيرة مضيئة وكاميرات مراقبة في مختلف شوارع العاصمة ، مشيرا إلى عمل تطبيق للهواتف الذكية يتضمن خرائط لمعرفة أزمات السير ومنظومة كاملة للرقابة على الشوارع وخاصة المخالفات مثل الوقوف المزدوج الذي يعيق حركة السير.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04122023000208011052ID1107533881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث