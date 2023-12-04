«دولي الرياضات البحرية» يكرم الفجيرة في ختام «سباق الزوارق السريعة»

نالت إمارة الفجيرة ذهبية تنظيم ختام بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» جائزة الفجيرة الكبرى والتي شارك فيها 9 زوارق عالمية تقدمها زورق فزاع بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي بعد نيل الزورق لقب بطل السرعة لأفضل زمن على مستوى الترتيب العام للبطولة، فيما تمكن الزورق البريطاني 8 من حسم لقبي جائزة الفجيرة الكبرى وبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» أول من أمس، وقام الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ممثلاً في رئيسه الدكتور رفائيل كويلي بتكريم أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عضو لجنة الزوارق بالاتحاد الدولي بدرع الاتحاد لنجاح الإمارة في تنظيم ختام جولتي الفجيرة الأخريين.

بدوره، وجّه أحمد إبراهيم محمد المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ورئيس اللجنة المنظمة، الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة راعي البطولة، والذي قدم الدعم الكامل لإقامة جولتي ختام بطولة العالم للزوارق السريعة، الأمر الذي عزز من مكانة الفجيرة كوجهة رياضية متميزة وقبلة لمختلف الأحداث والأنشطة والفعاليات، منوهاً بأن رعايته وحضوره يعدان أكبر تكريم للأسرة البحرية، كما أثنى أحمد إبراهيم على المتابعة المستمرة من قبل الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة البحري لجهوده في إنجاح الحدث، وقال: «لا ننسى دور الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بتقديم التسهيلات والدعم اللوجستي للسباقات».





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