«دولي الرياضات البحرية» يكرم الفجيرة في ختام «سباق الزوارق السريعة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
نالت إمارة الفجيرة ذهبية تنظيم ختام بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» جائزة الفجيرة الكبرى والتي شارك فيها 9 زوارق عالمية تقدمها زورق فزاع بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي بعد نيل الزورق لقب بطل السرعة لأفضل زمن على مستوى الترتيب العام للبطولة، فيما تمكن الزورق البريطاني 8 من حسم لقبي جائزة الفجيرة الكبرى وبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» أول من أمس، وقام الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ممثلاً في رئيسه الدكتور رفائيل كويلي بتكريم أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عضو لجنة الزوارق بالاتحاد الدولي بدرع الاتحاد لنجاح الإمارة في تنظيم ختام جولتي الفجيرة الأخريين.
بدوره، وجّه أحمد إبراهيم محمد المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ورئيس اللجنة المنظمة، الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة راعي البطولة، والذي قدم الدعم الكامل لإقامة جولتي ختام بطولة العالم للزوارق السريعة، الأمر الذي عزز من مكانة الفجيرة كوجهة رياضية متميزة وقبلة لمختلف الأحداث والأنشطة والفعاليات، منوهاً بأن رعايته وحضوره يعدان أكبر تكريم للأسرة البحرية، كما أثنى أحمد إبراهيم على المتابعة المستمرة من قبل الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة البحري لجهوده في إنجاح الحدث، وقال: «لا ننسى دور الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بتقديم التسهيلات والدعم اللوجستي للسباقات».
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