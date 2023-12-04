مخاوف من تقنية ذكاء اصطناعي تسمح بمحاورة الموتى

أثارت تقنية ذكاء اصطناعي جديدة جدلاً واسعاً ومخاوف لكونها تسمح بمحاورة شخصيات رحلت عن الدنيا.

وأوضح موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أمس، أن التقنية الذكية، التي أُطلق عليها «تقنية الحزن»، تعيد الموتى على شكل صور ثلاثية الأبعاد، مشيراً إلى أنه يتم تشجيع مستخدمي ذلك التطبيق على إجراء حوارات مع أحبائهم الذين ودَّعوا الحياة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف شديدة تجاه تلك الفكرة المدهشة، مبيناً أنه بذلك لا يعطي مجالاً لأهالي الموتى بالتصالح مع حزنهم إلى الأبد.

على جانب آخر، رأى بعض متخصصي التكنولوجيا أن استخدام مثل هذه التقنيات للاحتفاظ بذكريات الموتى على قيد الحياة يساعد أحباءهم الأحياء على التأقلم، لافتين إلى أن للذكاء الاصطناعي القدرة على استعمال مقاطع الفيديو والصور والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك الرسائل النصية لإعادة إنشاء نسخة من شخص عزيز بدقة عالية.

وذكروا أن تلك التقنيات تتراوح من روبوتات الدردشة البسيطة إلى الصور الرمزية المتطورة التي تحاكي شكل المتوفى وصوته.

وتوقع خبراء أن «تقنية الحزن» هذه على وشك أن تجتاح العالم، لكن البعض يخشى أن تكون هذه التكنولوجيا ضارة؛ لأنها قد تدفع المستخدمين إلى الإدمان على تكرار التجربة.

وتساءلت سوزي تورنر جونز، من مؤسسة Grief Encounter: «أسيؤدي هذا إلى إطالة أمد اليأس أم الراحة؟»، مضيفةً: «أسيكون ذلك سبباً في تفهم الوفاة وأن الشخص المتوفى لن يعود أم سيزيد الشعور بالحزن والارتباك؟».

وتابعت: «يطرح الذكاء الاصطناعي مجموعة جديدة من التحديات التي يمكن أن تؤثر في هذا الأمر»، مؤكدةً أن «الذكريات شيء يجب الاعتزاز به، وربما لا ينبغي إعادة اختراعه بهذه الطريقة العميقة».

وقالت عالمة النفس ماري فرانسيس أوكونور إن «تقنية الحزن» قد تعزز وتطيل الارتباط بالموتى، موضحةً أن «الحصول على صورة وفهم ذلك بوضوح هو شيء من الماضي».

وأضافت: «إنه شيء آخر أن يكون لديك صورة رمزية أو صورة ثلاثية الأبعاد أو برنامج دردشة يتفاعل معك في الوقت الحاضر، تشعر وكأنك تحاول الاقتراب من تلك العلاقة، ولكن الروبوت ليس هو الشيء الذي تريده».

الجدير بالذكر أن سيدة متوفاة منذ أسابيع تدعى مارينا سميث (87 عاماً) لا يزال أحفادها الصغار يتحدثون معها عبر رابط الفيديو وهي تتكئ على كرسيها المريح بمنزلها في نوتنغهامشاير؛ إذ تم استخدام مقاطع الفيديو المسجلة مسبقاً لإبقاء ذاكرتها حية.

وتحدد واجهة الذكاء الاصطناعي على الفور الإجابات المناسبة بناءً على أسئلة أقاربها، وقد ظهر أشخاص آخرون ميتون مرة أخرى وهم يتحدثون ويتحركون في صور ثلاثية الأبعاد.

ويتم تشجيع مستخدمي تطبيق HereAfter AI من خلال أحد المحاورين الافتراضيين على التسجيل وهم يتحدثون عن جوانب مختلفة من حياتهم، ويجري تنظيم هذه التسجيلات لإنشاء صورة رمزية لقصة الحياة، وهي تمثيل للمستخدم الذي يعيش في شكل رقمي يمكنه الرد على الأسئلة.