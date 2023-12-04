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بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

12/4/2023 9:20:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 8 بالمئة، نظراً لحجم القطاع وترابطه الوثيق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للبنوك، لتسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، أطلقت خلاله نتائج دراسة نفذتها الجمعية بعنوان "إسهامات القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي: تحليل شامل للمساهمة والأثر".
وبين المحروق أن القطاع المصرفي من القطاعات المؤثرة على النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة، إذ يتم استخدام إنتاجه كمدخل في العديد من القطاعات الاقتصادية، كالصناعة والتجارة والعقار وغيرها، وتؤثر مخرجاته في العديد من القطاعات.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للبنوك الذي حددته الأمم المتحدة في الرابع من كانون الأول، يأتي إقرارا بإمكانيات البنوك الكبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة، وإدراكاً بأن النظم المصرفية تؤدي دوراً حيوياً على الصعيد الوطني في المساهمة في تحسين مستوى المعيشة، مبينا أن الاقتصاد الأردني يرتكز على البنوك التي تشكل أكثر من 97 بالمئة من القطاع المالي.
ولفت المحروق إلى أن الدراسة تناولت إسهامات القطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، واستهدفت تسليط الضوء على دور القطاع المصرفي في العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة، وذلك باستخدام نهج تحليلي لمساهمات وأثر القطاع اقتصادياً.

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