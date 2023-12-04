رئيس تشيلي يتهم إسرائيل بـ بالوحشية

MENAFN - Palestine News Network ) سنتياغو/PNN- وصف رئيس تشيلي غابرييل بوريتش تصرفات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بـ "القسوة الوحشية" بسبب مقتل عدد كبير من الأطفال".

وفي تعليقه على الأنباء حول حصيلة الضحايا بين الأطفال الفلسطينيين كتب بوريتش في صفحته على إنستغرام: "قسوة وحشية من نتنياهو وحكومته".

وأفادت المديرة التنفيذية لصندوق اليونيسيف، كاترين راسل، سابقا، باستشهاد أكثر من 5.3 ألف طفل في قطاع غزة خلال الأيام الـ48 للقصف الإسرائيلي، واصفة القطاع بأنه أكثر مكان خطورة بالنسبة للأطفال.



