«دو» تتعاون مع «ديل تكنولوجيز» لتوفير الأمن السيبراني للمؤسسات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، توقيع اتفاقية شراكة مع ((ديل تكنولوجيز)).
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسعدنا هذا التعاون لتوفير أحدث حلول وتقنيات أمن المعلومات لعملائنا، ودعم رحلاتهم للتحول الرقمي، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها عالمنا الرقمي، من المهم للغاية التأكد من حصول الشركات والمؤسسات عبر القطاعين العام والخاص على خدمات شاملة وموثوقة في مجال الأمن السيبراني.
وقال وليد يحيى، المدير العام لـ((ديل تكنولوجيز)) في الإمارات: ((نؤمن بأن هذا التعاون مع شركة دو سيؤثر إيجاباً وبشكل كبير ملموس في مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات)).
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