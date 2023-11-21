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«دو» تتعاون مع «ديل تكنولوجيز» لتوفير الأمن السيبراني للمؤسسات

11/21/2023 7:24:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، توقيع اتفاقية شراكة مع ((ديل تكنولوجيز)).

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسعدنا هذا التعاون لتوفير أحدث حلول وتقنيات أمن المعلومات لعملائنا، ودعم رحلاتهم للتحول الرقمي، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها عالمنا الرقمي، من المهم للغاية التأكد من حصول الشركات والمؤسسات عبر القطاعين العام والخاص على خدمات شاملة وموثوقة في مجال الأمن السيبراني.

وقال وليد يحيى، المدير العام لـ((ديل تكنولوجيز)) في الإمارات: ((نؤمن بأن هذا التعاون مع شركة دو سيؤثر إيجاباً وبشكل كبير ملموس في مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات)).

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