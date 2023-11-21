«الثقافة والعلوم» تكرم مبدعي «الإمارات للهوايات والمقتنيات»

احتفت ندوة الثقافة والعلوم، أول من أمس، بمشاركي ((معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة))، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم عضو مجلس الإدارة المدير الإداري، ود. رفيعة غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، ود. سعيد حارب والفنان عيد الفرج وأ.د. محمد سلطان العلماء، وجميع المشاركين ونخبة من المهتمين.

وأكد بلال البدور خلال تكريم المشاركين أن ندوة الثقافة والعلوم عندما اعتمدت تنظيم معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات سنوياً نظرت إلى واقع الحال بالنسبة للمقتنيين والهواة الذين تقتصر هواياتهم على العرض في منزلهم أو متحفهم الصغير الذي أعدوه لأنفسهم، ولم يكن بالإمكان التعرف على هذه التنويعة من الهوايات أو المقتنيات إلا عبر زيارة شخصية لأصحابها، ولكن معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات كشف عن كنوز من المعروضات التي يملكها أبناء الإمارات.

أسماء ومقتنيات

وأشار البدور إلى أنه في الدورة الأولى للمعرض قبل خمس سنوات كنا نبحث عن 10 مشاركين من أصحاب الهوايات، وكانت المشاركة في الدورة الأولى 16 مشاركاً، وفي هذه الدورة (الخامسة) زاد العدد إلى 24 مشاركاً منهم 4 مشاركين يعرضون للمرة الأولى، وهناك الكثيرون من راغبي المشاركة وليس فقط أبناء الإمارات ولكن من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن هذه الدورة ضمت أسماء ومقتنيات جديدة للفنان عيد الفرج وأحمد السركال ود. رفيعة غباش وصفا الزرعوني، ما يبشر بأن الدورات القادمة ستزخر بمقتنيات وهويات جديدة.

وذكر عبدالشكور حسين تهلك، أنه من هواة الخط واقتناء العملات التذكارية والطوابع والأعمال الفنية والتحف المختلفة خلال زياراته المتعددة لمختلف دول العالم.

نماذج

وتابع: أشارك في هذه الدورة من معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة بنماذج من أسطول طيران الإمارات، الذي يعد إحدى أهم الأساطير التجارية على مستوى العالم وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوطن العربي، وأهم طائرات الأسطول هي طائرات الإيرباص لأكثر من 110 طائرات، وتعد طيران الإمارات أكبر شركة في العالم تمتلك طائرات بوينج 777، لذا تتنوع مشاركتي بهذه النماذج من الطائرات ذات الألوان المتعددة والتي ترمز للتنقل والاستدامة والفرص، ومنها طائرات تحمل شعار ((إكسبو 2020 دبي))، ونموذج يحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونموذج يحمل اسم الذكرى الخمسين لدولة الإمارات، ونموذج يحمل شعار المستقبل وآخر للفضاء.

قبعات

وأكد المهندس رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني، أنه شارك في المعرض بمجموعة من قبعات من مختلف دول العالم ويمتلك أكثر من 80 قبعة وهذه الهواية تجعله على اطلاع بخصائص الشعوب وهويتها فلكل شعب وفئة منه قبعة ترمز له.

وأشارت المهندسة فتحية الزرعوني (مهندسة تصميم داخلي)، إلى أنها تشارك برديوهات قديمة وآلة الأكورديون الموسيقية، وأن هذه الدورة الثالثة لمشاركتها، وتعتبر المعرض مساحة واسعة لعرض الهوايات والتعرف إلى هوايات ومقتنيات جديدة.