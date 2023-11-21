ذياب بن محمد يفتتح معرض «الأندلس: تاريخ وحضارة»

تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، معرض ((الأندلس تاريخ وحضارة))، في مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وقام سموه بجولة في أقسام المعرض الذي يستمر ستة أشهر اطلع فيها على محتوياته وأنشطته وما يقدمه للجمهور من معارف عن التراث الأندلسي من شخصيات وحواضر وأعمال أدبية وتحف فنية أسهمت في تشكيل ملامح شبه الجزيرة الإيبيرية، ومهدت الطريق لنهضةٍ علمية وتركت أثراً إيجابياً في تاريخ الإنسانية.

ويأتي المعرض ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لمبادرة ((الأندلس تاريخ وحضارة))، التي تهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أعظم الحضارات في العصور الوسطى وهي الحضارة الأندلسية العريقة.

تجليات وإسهامات

وقال معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، بهذه المناسبة، إن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار الجهود الرامية للاحتفاء بالحضارة الأندلسية وثرائها المعرفي والثقافي، والفني، وإبراز تجليات وإسهامات هذه الحضارة العريقة، التي امتدت ثمانية قرون، وإن هذه المبادرة تمثل ثمرة أخرى لجهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الرامية لتعزيز مبادئ التسامح والانفتاح والاعتدال.

وأكد الدكتور يوسف العبيدلي، المدير العام لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، نائب رئيس لجنة مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) دور مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) والفعاليات المصاحبة لها، في تسليط الضوء على الحضارة العربية في الأندلس، وما مثلته من قيم التسامح والتعايش، وهي القيم نفسها التي تجسد رسالة جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يسعى لمد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات المختلفة.

أعمال فنية نادرة

ويضم معرض ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) العديد من الأعمال الفنية النادرة والمؤلفات العلمية والمقتنيات الأثرية النفيسة، التي تبرز تطور العلم والأدب والفكر والثقافة في كنف الحضارة العربية في الأندلس، ودورها في تقدُّم الإنسانية، فيسرد حكاية المجتمعات المتنوعة التي عاشت في الأندلس، وما قدمته من إسهامات جليّة في الصعد كافة.

ويأتي اختيار جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي لاستضافة هذا المعرض الاستثنائي، انطلاقاً من كونه معلَماً دينياً ومعمارياً يجمع الناس من أقطار العالم كافة، على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم في مكان واحد، ليشكِّلوا لوحة فنية إنسانية شعارها السلام والتعايش، ومرآة لما كانت عليه الأندلس على مدى حِقبة فريدة امتدّت ثمانية قرون، فكانت وجهة للعِلم، وأسهمت في تحوّلات كبيرة طرأت على الثقافة الأوروبية بشكل عام، وإسبانيا على وجه الخصوص، وهو ما ترك أثراً واضحاً على اللغة، والعمارة، والموسيقى.

ويرتكز المعرض الفني على سبعة محاور رئيسة، وهي جامع قرطبة وما يبرز من أنماط معمارية متنوعة مثل الإسلامية والرومانية والبيزنطية، ومدينة الزهراء التي مثلت ذروة التسامح في الأندلس واشتهرت مركزاً للعلم والثقافة، والزهراوي وإسهامه العظيم في مجال الجراحة الحديثة وإرثه الحاضر عبر الأدوات الجراحية المستخدمة في العالم، ورمزيته مثالاً على الحوار والتبادل الثقافي، ومجلس الشعر لابن زيدون؛ الشاعر الأندلسي الكبير، الذي كان جزءاً من الحراك الثقافي في إشبيلية، والإدريسي أحد أشهر رسامي الخرائط وأعظم الجغرافيين المسلمين على مر العصور، وأعمال ابن رشد التي تبرز التفاعل بين الثقافات، وحدائق قصر الحمراء، أحد أشهر المعالم في الأندلس.