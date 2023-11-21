هورنتس يوقف انتصارات سلتيكس في الـ «NBA»

(MENAFN
- Al-Bayan)
رغم العرض الشيّق الذي قدّمه جايسون تاتوم بتسجيله 45 نقطة، لم يتمكّن بوسطن سلتيكس من التغلب على تشارلوت هورنتس الذي أوقف له سلسلة من ستة انتصارات متتالية وفاز عليه 121-118 في مباراة مثيرة استدعت وقتاً إضافياً في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة ((NBA))، وصل فريق بوسطن سلتيكس إلى تشارلوت باعتباره الفريق الأكثر إثارة في الدوري بعدما ارتقى إلى صدارة المنطقة الشرقية بـ11 انتصاراً وخسارتين فقط.
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