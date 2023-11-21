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هورنتس يوقف انتصارات سلتيكس في الـ «NBA»

11/21/2023 7:24:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رغم العرض الشيّق الذي قدّمه جايسون تاتوم بتسجيله 45 نقطة، لم يتمكّن بوسطن سلتيكس من التغلب على تشارلوت هورنتس الذي أوقف له سلسلة من ستة انتصارات متتالية وفاز عليه 121-118 في مباراة مثيرة استدعت وقتاً إضافياً في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة ((NBA))، وصل فريق بوسطن سلتيكس إلى تشارلوت باعتباره الفريق الأكثر إثارة في الدوري بعدما ارتقى إلى صدارة المنطقة الشرقية بـ11 انتصاراً وخسارتين فقط.

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