مسلم العامري: قرية الوثبة جاهزة لموسم سباقات القدرة

رفع مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، على دعمه المستمر لرياضة الفروسية وسباقات القدرة في قرية الوثبة، ذاكراً أن دعم وتوجيهات سموه انعكست إيجاباً على تطوير السباقات وقدمت دعماً كبيراً للملاك وأسهمت في بلوغ القمة عالمياً.

وأكد العامري اكتمال كافة الترتيبات، بتوجيهات سموه، لاستقبال موسم سباقات القدرة بالقرية والذي ينطلق يوم الأحد المقبل بسباق كأس عيد الاتحاد، وأضاف: البداية بمناسبة سعيدة ومهمة مثل عيد الاتحاد قدمت لنا دافعاً كبيراً حتى يأتي الحدث لائقاً بعظمة المناسبة واسم السباق، لذلك العمل لم يتوقف طوال الفترة الماضية، خاصة أن هنالك العديد من التحديات التي تنتظرنا في بقية مشوار الموسم.

وأشار مسلم العامري إلى أن التحضير للموسم الجديد انطلق عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة، بتهيئة القرية وجميع المرافق مع مضاعفة الاهتمام بالمسارات والحرص على توفير كافة الاحتياجات حتى تخرج السباقات بالصورة المطلوبة بالتعاون مع كافة شركاء النجاح من لجان منظمة ومدربين وفرسان وفارسات والمتطوعين الذين يقومون بأدوار إيجابية ويعتبرون جزءاً أصيلاً من أسرة القرية، مشيراً أيضاً إلى أن أبواب القرية ظلت مفتوحة أمام الفرسان في الأشهر الماضية، وشهد المسار تدريب مئات الفرسان بالتعاون والتنسيق مع إدارة القرية في سبيل تطوير القدرات والجاهزية للموسم.

تطور

وأكد مدير عام قرية الوثبة، أنه مع كل موسم اعتادوا على تقديم الجديد الذي يثري السباقات ويرفع درجات التنافس ويسهم في تنظيم مثالي يؤكد المكانة العالمية التي وصلت إليها رياضة القدرة في الدولة، وأضاف: أيضاً هنالك اهتمام بالحوافز والجوائز التي تشكل دعماً كبيراً للملاك واهتماماً بأدق التفاصيل حتى لا تكون هنالك أي ثغرات أو تقصير كالمعتاد مع تقديم كل ما يرضي عشاق سباقات الخيول.

وقال مسلم العامري إن قرية الوثبة بعد نجاحها محلياً، انتقلت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الفترة الماضية إلى تنظيم السباقات حول دول العالم بهدف الترويج لرياضة القدرة وعكس صورة مشرفة لدولة الإمارات عن قدراتها في التنظيم واستخدام التكنولوجيا الحديثة في السباقات بطريقة أبهرت الجميع.

وأشار مدير قرية الوثبة إلى تنظيم السباقات في العديد من الدول منها أستراليا، رومانيا، فرنسا، وغيرها من الدول بإشراف إماراتي كامل، وأضاف: هذه السباقات كانت تحدياً كبيراً أمامنا حققنا فيها نجاحاً باهراً، وجعلنا العالم يتعرف على طريقة استخدامنا للتقنية الحديثة لأن العالم يعرف قدراتنا الفنية وتربعنا على عرش سباقات القدرة وكان لابد من عكس جوانب أخرى غير مرئية، وأيضاً أسهمنا في تطوير المستوى الفني عبر الاحتكاك في أقوى السباقات العالمية.

مضاعفة التحدي

واختتم العامري: بعد النجاح عالمياً في تنظيم السباقات فإن تحقيق النجاح محلياً في الموسم الجديد أصبح ملزماً ما يجعلنا نضاعف جهودنا ونبذل أقصى ما نملك من أجل مواصلة مسيرة التطور وعكس الصورة الإيجابية لقدراتنا التنظيمية والفنية والتقنية، خاصة أننا ندرك أن قرية الوثبة محط أنظار كل المهتمين بشأن الخيل حول العالم وتشهد مشاركات خارجية عديدة.

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