«الجودو» يبدأ التحضيرات الأخيرة لـ «طوكيو غراند سلام»

بدأ منتخب الإمارات الأول للجودو، أمس، المرحلة الثالثة والأخيرة في معسكره الذي يقيمه حالياً في أستراليا بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة، والذي يستمر حتى أول ديسمبر المقبل موعد السفر لليابان، استعداداً للمشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام للجودو، التي تقام هناك يومي 2 و3 ديسمبر المقبل في ختام بطولات عام 2023 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو.

ويشتمل المعسكر على برنامج للإعداد البدني والتدريب المشترك وبعض المباريات التجريبية. وتشهد بطولة طوكيو مشاركة 488 لاعباً ولاعبة من 86 دولة حتى الآن من بينها 7 دول ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، المغرب، الجزائر وجيبوتي، وذلك بحثاً عن إضافة المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 وفي مقدمه تلك المنتخبات منتخب الإمارات الحاصل على رصيد وافر من النقاط حتى الآن، وقد تحدد يوم الجمعة أول ديسمبر المقبل موعداً لقرعة بطولة طوكيو.

هدف

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، جهود لجنة الإعداد لأولمبياد باريس برئاسة السيد ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة، وبرنامج اللجنة الدقيق لإعداد المنتخب الأول وفق رؤية هدفها التواجد الدائم في الدورات الأولمبية بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات، وأضاف: إن برنامج الإعداد سيتواصل بمشاركة كل اللاعبين تحت شعار (أولمبياد باريس طموحنا)، حيث يتضمن برنامج المنتخب عقب بطولة طوكيو وبعد الراحة القصيرة السفر إلى جورجيا يوم 12 ديسمبر المقبل لإقامة معسكر هناك ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد القادم وتصفيات الموسم الجديد لفعاليات الاتحاد الدولي للجودو لموسم 2024، والذي يبدأ ببطولة البرتغال غراند سلام خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، فيما تحددت منافسات الجودو في أولمبياد باريس خلال الفترة من 27 - 7 وحتى 2 - 8 - 2024.

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