الفيضانات تقتل العشرات وتشرد الآلاف في الصومال

أودت الفيضانات العارمة في الصومال بحياة 50 شخصاً وأجبرت نحو 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم، وفق ما أعلن مسؤول حكومي، ويخشى تفاقم الوضع جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة الثلاثاء.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي أمطاراً غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة النينيو المناخية، ما تسبّب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، ولا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسوراً وأغرقت مناطق سكنية. وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبدالله في مؤتمر صحفي الإثنين إن ((50 شخصاً لقوا حتفهم في الكارثة بينما اضطر 68,7235 شخصاً إلى الفرار من ديارهم)).

وحذر من أن ((الأمطار المتوقعة بين 21 و24 نوفمبر قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي يمكن أن تتسبب في وفيات ودمار)). وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنّ عدد النازحين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في الصومال ((تضاعف تقريباً في أثناء أسبوع))، في حين تضرر ما مجموعه 1,7 مليون شخص من الكارثة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المكتب ((كما تضررت الطرق والجسور ومدرجات المطارات في مناطق عدة، ما أثر في حركة الأشخاص والإمدادات وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية)).

وقالت منظمة ((رعاية الأطفال)) البريطانية غير الحكومية، إن أكثر من 100 شخص، ومن بينهم 16 طفلاً، لقوا حتفهم واضطرّ أكثر من 700 ألف شخص إلى ترك منازلهم في كينيا والصومال وإثيوبيا بسبب الفيضانات المفاجئة.

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