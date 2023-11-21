سلطان الجابر: مكانة رائدة عالمياً للإمارات في التنمية والاستدامة

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة ((مصدر)) أن الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات قد أرست مكانة رائدة عالمياً للدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة، وخفض الانبعاثات لحماية مستقبل البشر وكوكب الأرض.

إنجاز

وأشاد معاليه بالإنجاز المهم، الذي حققته مدينة إكسبو دبي، موقع انعقاد COP28، في هذا المجال، من خلال اعتمادها في تشغيل عملياتها على طاقة متجددة، يتم إنتاجها في دولة الإمارات، بفضل القدرة العالمية والطموح الكبير لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي أسهمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، في تطوير مراحله الرئيسية.

وأشار إلى أن اعتماد الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية، التي ستستخدم في مدينة إكسبو دبي، من خلال برنامج الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC) يشكل دليلاً ملموساً على الريادة الإماراتية في العمل المناخي، وخطوة جديدة في جهود الحد من الانبعاثات محلياً وعالمياً.

زيادة

وجدد معاليه الدعوة لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.