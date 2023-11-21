50 % التراجع في أسعار وثائق تأمين السيارات الكهربائية

تراجعت أسعار وثائق تأمين السيارات الكهربائية نحو 50% وفق تقديرات نائب رئيس اللجنة الفنية رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة، الذي أوضح أن أسعار وثائق المركبات الكهربائية تقلصت بشكل واضح منذ بدء توفير الوثائق في السوق المحلي، فباتت أسعارها تقارب أسعار وثائق المركبات الاعتيادية مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار في البداية طبيعي لتحفظ القطاع نحو المركبات المستحدثة إلا أن توسع انسياب تلك المركبات إلى السوق والتعرف بشكل أكبر إلى مدى أخطار العطل أو الشطب أظهرا توازناً في نسبة الأخطار ومن بينها أعطالها وأعطال السيارات الاعتيادية وتوسع البدائل الاحترازية لذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين (فير 2023) والمنعقد في أبوظبي إن تراجع تكلفة التأمين والمبادرات التي تبنتها بعض شركات التأمين كشركة العين الأهلية بالاتفاق مع وزارة الطاقة لتأمين عدد من السيارات الكهربائية شكل عامل تشجيع على تسريع وتيرة انتشار وثائق السيارات الكهربائية في الوقت الحالي وبنمو 15% تقريباً منذ بدأ طرح الخدمات.

وعن انعكاسات تأخر إصلاح تلك المركبات على سلاسة المعاملات التأمينية أكد أن عدم توافر القطع ليس مسؤولية شركات التأمين إذ إن الشركة ملتزمة توفير أسعار القطع فقط وبذلك فإن توافر القطع لا يمثل أي مشكلة لشركات التأمين في إتمام التزاماتها التأمينية مشيراً إلى أن دراسة السوق أبانت اعتماد الشركات المنتجة بشكل أكبر في السيارات الكهربائية على الموزعين إلا أن السوق بدأ بالتغير وانتشار الكراجات.

أعمال الإصلاح والبطاريات

وطالب مظهر في هذا الشأن وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة بزيادة التراخيص الممنوحة للكراجات الخاصة بالسيارات الكهربائية مواكبة لانتشار ذلك النوع من المركبات إلى جانب زيادة حركة الأعمال مؤكداً أن عوائق التوسع في عدد الكراجات ليست كبيرة إذ إن أعمال الإصلاح باتت لا تشكل عائقاً كبيراً مع تماثل معظم متطلبات الإصلاحات ما بين المركبات الكهربائية والاعتيادية فيما عدا البطارية التي تقابل المحركات والتي يتم فيها التغيير بشكل سلس وبأسعار باتت أقل في بعض المركبات من المحركات لسيارات الوقود الاعتيادية.

الاستدامة

من جانب آخر أشار إلى أهمية دور قطاع التأمين في تعزيز جهود الدولة للتحول إلى الاستدامة إذ تعكف الجمعية على وضع تصور للخطوات الداعمة بالتعاون مع شركات القطاع ولا سيما العاملة في قطاع التأمين للتأقلم مع متطلبات التغير المناخي والاستقرار مشيراً إلى جدوى جهود تعزيز الاستدامة عبر المصرف المركزي وجهات الرقابة في هذا الصعيد واللقاءات الدورية مع المؤسسات.

جهود التوطين

وتطرق حمادة إلى جهود التوطين وتواصل تأهيل الكوادر المواطنة مشيراً إلى العمل المشترك مع مجالس التوطين والجهات الرقابية وزيادة مبادرات تعزيز النسبة الحالية التي تصل إلى 20% تطلعاً للوصول إلى النسبة المستهدفة وهي 45% في عامين أو ثلاثة على الأكثر مشيراً إلى نجاح مبادرات التوطين الفرعية على صعيد الشركات ما يعزز التوقعات بتسريع خطوات الوصول للنسبة المستهدفة إذ تنتشر الكوادر المواطنة في العديد من القطاعات سواء القيادية أو الفنية في قطاع التأمين.

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