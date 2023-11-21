«إيكونوميك تايمز»: دبي تقترب من الصدارة العالمية مركزاً للثروة

أفاد تقرير لصحيفة ((إيكونوميك تايمز)) الهندية بأن دبي تقترب من أن تصبح مركز الثروة العالمي الأول، عبر جذبها الاستثمارات الأجنبية وتحولها إلى موطن لقطاعات مزدهرة من العقارات والتكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والسياحة.

وذكر التقرير أن دبي تحتل المركز الـ20 في تقرير المدن الأكثر ثراء في العالم لسنة 2023، مشكلة موطناً لـ68 ألف مليونير، و200 من أصحاب الثروة التي تقدر بـ100 مليون دولار وأكثر، كما تعد موطناً لـ15 مليارديراً، في حين أن عدداً متزايداً من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والثروات الفائقة، يختارون عاماً تلو آخر الانتقال إلى دبي والاستقرار فيها.

ولفت تقرير لشركة ((هينلي آند بارتنرز)) الاستشارية إلى زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في دبي بنسبة 18% في النصف الأول من سنة 2022، وجذب المدينة في السنة نفسها 3500 منهم.

جاذبية

ورأت صحيفة ((إيكونوميك تايمز)) أن هذه الجاذبية تمتد إلى ما وراء دبي، مع اختيار العديد من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الإمارات لتكون قاعدتهم المفضلة، حيث شهدت الدولة في سنة 2022 أعلى صافي تدفق للأفراد الأغنياء في العالم أجمع، فانتقل 5200 فرد من ذوي الثروات الكبيرة إلى الدولة في سنة 2022، ويقدر أن 4500 فرد إضافي سوف ينتقلون إلى الإمارات في نهاية سنة 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصحاب الملايين الهنود من بين أصحاب الثروات الكبيرة المنتقلين إلى دبي، إذ غادر ما يصل إلى 7500 من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الهند في سنة 2022، وفقاً لتقرير ((هجرة الثروات الخاصة)) لشركة ((هينلي))، مع توقع أن يغادر 6500 آخرون بنهاية 2023.

وجهة مفضلة

وعن اختيار الهنود دبي والإمارات، نقلت ((إيكونوميك تايمز)) عن ميشا غليني، الصحفي في ((فاينانشال تايمز)) قوله: لطالما كانت الإمارات وجهة مفضلة لأصحاب الثروات الكبيرة من أنحاء العالم، والأسباب لذلك واضحة وهي: معدلات ضريبية صفر، وبنية تحتية متطورة جداً، وانخفاض كبير جداً في مستويات الجريمة، وقدر كبير من أشعة الشمس، ووفرة شقق بأسعار مقبولة، ومعالم ثقافية متزايدة. وأضاف: بوصف دبي مركزاً للأثرياء والشركات الغنية من أنحاء العالم، فإن فرص توسيع الأنشطة المهنية للشخص كبيرة.

ووفقاً للصحيفة، شكلت البيئة الصديقة للأعمال محركاً رئيساً في نجاح دبي والإمارات مركزاً للثروة عموماً، وتقدم دبي أنظمة مريحة للأعمال وإطاراً قانونياً قوياً ونظام إجراءات حكومية مجدياً وشفافاً، كما تقدم دعماً حكومياً قوياً لرواد الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وكذلك تتباهى الإمارات، التي تقع على مفترق طرق بين الشرق والغرب، بمطارات هي الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم، إضافة إلى الموانئ المهمة، ما يجعلها سوقاً مثالية للتوسع العالمي، كما أن موقعها الاستراتيجي يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يتطلعون للوصول إلى الأسواق المربحة عبر قارات متعددة.

استقرار

وتنعم دبي والإمارات أيضاً بالاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وهذا عامل حاسم في جذب الثروات، وفقاً للصحيفة. وقد نجحت الإمارات، وخاصة دبي، في التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنوعاً، فأدت أجندة التنويع إلى قيام البلاد بالاستثمار بكثافة في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا واللوجستيات والطاقة الخضراء، ما مهد الطريق أمام دخول مستثمرين وشركات من العالم المنطقة.

وعلاوة على ذلك، فإن البنية التحتية لدبي ومستوى المعيشة المرتفع فيها، وجودة التعليم العالية، والمتاجر الفاخرة، والرعاية الصحية من الطراز العالمي، وخيارات الترفيه المتنوعة، كل ذلك يجعلها وجهة جذابة للغاية للأفراد المتحمسين لاحتضان نوع حياة عالٍ. والأهم، وفق الصحيفة، إدخال الجهات التنظيمية سياسات مغرية لجذب الوافدين.

تدفق الشركات

ولفتت ((إيكونوميك تايمز)) إلى أن هذا التدفق أدى إلى توسع القطاع المالي، الذي أسهم في سنة 2022 بنحو 10% من ناتج دبي، وفق مركز دبي للإحصاء.

ونقلت الصحيفة عن سونيتا سينغ دلال، الشريكة في مكاتب ((برايفت ويلث آند فاميلي)) في شركة ((حوراني)) للمحاماة بالإمارات قولها: حلول إدارة الثروات التي تقدمها الإمارات للأثرياء ولذوي الثروات الفائقة وعائلات الأعمال البارزة هي رائعة كما أن الدولة توفر مجموعة متنوعة من المناطق الحرة، ومن ذلك تلك التي تنظم ملكية الأصول الافتراضية، ووجود اقتصاد محرر يسهل الملكية المستقلة في معظم القطاعات، وخيارات تتعلق بأماكن إنشاء المكاتب العائلية، ولذلك يمكن القول إن الإمارات توفر بلا منازع حلاً شاملاً للكثيرين.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير حديث صادر عن مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع ((ريفينيتيف)) يؤكد أن دبي الوجهة المفضلة لصناديق التحوط، وأن المركز شهد زيادة نسبتها 54% في صناديق التحوط لسنة 2022، ويجري محادثات من أجل 60 صندوقاً آخر، مشيرة إلى أن دبي تعد موطناً لأكثر من 50 مصرفاً محلياً وأجنبياً، إضافة إلى مجموعة من شركات إدارة الأصول والمصارف الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى، وغدت مركزاً مالياً رئيساً في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز