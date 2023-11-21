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«إي إس جي» تطوّر مع هيلتون مجمع «مول سايد» الفندقي في دبي هيلز

11/21/2023 7:24:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((إي إس جي للضيافة))؛ ذراع الضيافة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء، عن التعاون المشترك مع شركة هيلتون لتطوير مجمع ((مول سايد السكني والفندقي)) الفخم من ((كوريو كولكشن)) في منطقة دبي ((هيلز استيت)).

ويتألف المجمع من 18 طابقاً تضم شققاً سكنية وفندقية تشمل استوديوهات ووحدات مكونة من ثلاث غرف نوم ومجموعة واسعة من منافذ التجزئة والأطعمة والمشروبات.

ويعد هذا المشروع الأول لشركة ((إي إس جي للضيافة))، ذراع الضيافة التي أطلقته أخيراً مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، والمساهمة بحصة 51% في المشروع، كما ستسهم شركة ((مونتغمري للاستثمارات الخاصة)) بـ 49% من مجمع ((مول سايد)) السكني والفندقي الفاخر من ((كوريو كولكشن باي هيلتون)).

وستتولى شركة ((رويال للتطوير العقاري)) التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات مهام الإشراف على مراحل المشروع وتطويره، نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرات غنية في مجال تطوير مشاريع الضيافة في 8 دول حول العالم، تصل قيمتها إلى 3.67 مليارات درهم (ما يعادل مليار دولار).

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