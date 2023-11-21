الرئيس الصيني يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويشدد على حل الدولتين

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على أهمية حل الدولتين لكسر دائرة العنف.

كما دعا الرئيس الصيني، في كلمته بقمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية، إلى "وقف جميع أعمال العنف والهجمات ضد المدنيين، وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين، والعمل على منع فقدان المزيد من الأرواح وتجنيب السكان المزيد من المآسي"، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال شي إنه يجب الحفاظ على الممرات الإنسانية آمنة ودون عوائق، كما يجب تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.

وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتصرف بإجراءات عملية لمنع الصراع من الامتداد وتعريض الاستقرار في الشرق الأوسط ككل للخطر.

وشدد على أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر حلقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين، وفي استعادة الحقوق الوطنية المشروعة لفلسطين، وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة.

وقال شي إن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي في وقت مبكر يكون أكثر موثوقية لبناء توافق دولي من أجل السلام والعمل من أجل التوصل إلى حل مبكر لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ومستداما.

وأوضح أن "الصراع في غزة يحتدم في شهره الثاني. تشعر الصين بقلق بالغ من أن الصراع يتسبب في سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية، ويميل إلى التوسع والامتداد".

وقال إن "العقاب الجماعي لسكان غزة في شكل تهجير قسري أو حرمان من الماء والكهرباء والوقود يجب أن يتوقف".

وأوضح شي أنه يتعين على جميع الأطراف العمل على تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال إجراءات ملموسة على الأرض.

وقال إن السبب الجذري للوضع الفلسطيني-الإسرائيلي هو حقيقة أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة وحقه في الوجود وحقه في العودة قد تم تجاهله منذ فترة طويلة. وأوضح أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط دون حل عادل لقضية فلسطين.

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