((سوق العمل)): ترحيل 181 مخالفا وضبط 109 عمال غير نظاميين خلال الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ 883 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 12 إلى 18 نوفمبر 2023، أسفرت عن ضبط 109 عمّال مخالفين وغير نظاميين، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 181 مخالفًا.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، ولا سيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 863 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 20 حملة تفتيشية مشتركة منها 10 حملات في محافظة العاصمة، و4 حملات في كل من محافظة المحرَّق والمحافظة الشمالية، إلى جانب حملتين في المحافظة الجنوبية.
وقد شارك في الحملات كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، والمديريات الأمنية في المحافظات، إلى جانب مشاركة وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
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