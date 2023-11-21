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((سوق العمل)): ترحيل 181 مخالفا وضبط 109 عمال غير نظاميين خلال الأسبوع الماضي

11/21/2023 7:18:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تنفيذ‭ ‬883‭ ‬حملة‭ ‬وزيارة‭ ‬تفتيشية،‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الممتد‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬109‭ ‬عمّال‭ ‬مخالفين‭ ‬وغير‭ ‬نظاميين،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المرحلين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة‭ ‬181‭ ‬مخالفًا‭.‬

كما‭ ‬أسفرت‭ ‬الحملات‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوّهة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬863‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬بجميع‭ ‬المحافظات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬20‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬منها‭ ‬10‭ ‬حملات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬و4‭ ‬حملات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬المحرَّق‭ ‬والمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حملتين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام،‭ ‬والمديريات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المحافظات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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