من أجل العائلةأوجييه: المشاركة الجزئية تشكل ((توازناً يناسبني تماماً))

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب) :دأب الفرنسي سيباستيان أوجييه منذ عامين، مباشرة بعد تتويجه باللقب العالمي الثامن في 2021، على المشاركة الجزئية مع تويوتا في بطولة العالم للراليات، وذلك في خطوة تُشكّل «توازناً يناسبني تماماً» وفق ما أفاد في مقابلة مع وكالة فرانس برس.
- ستشارك مجدداً العام المقبل ببرنامج مخفف في بطولة العالم للراليات بحسب ما أعلن فريق تويوتا الإثنين. هل كنت تعلم مسبقاً ما ينتظرك؟
- «البرنامج مشابه تماماً لما كان عليه الأمر هذا العام (شارك في 8 جولات من أصل 13 وفاز في ثلاث). فيما يتعلق بالراليات التي سنشارك فيها، فهذا ليس بالشيء الذي اعتاد الفريق على الكشف عنه مسبقاً، لكن بطبيعة الحال سنبدأ الموسم من مونتي كارلو وهذه ليست بالمفاجأة لأنني هناك أتسابق على أرضي».
- على المدى الطويل، هل سيستمر عملك الجزئي مع تويوتا؟
- «لا توجد حقاً خطة على المدى الطويل، نحن نتعامل مع كل موسم على حدة. وحتى الآن، أنا سعيد جداً بهذا الوضع. إنه التوازن الذي يناسبني تماماً. أحب أن أكون قادراً على الاستمرار في القيادة على أعلى مستوى مع فريق ناجح. بالتالي، طالما أن كل شيء يسير على ما يرام، فسيكون من الجيد الاستمرار. ربما سيتوقف ذلك في يوم ما. لكن طالما أن بإمكاني الاستمرار على هذا المستوى من الأداء، فيجب الاستفادة من ذلك».
- ما زال أداؤك بشكل خاص مثيراً للإعجاب إذ حقّقت ثلاثة انتصارات في ثماني مشاركات هذا العام. ألا يجعلك هذا الأمر ترغب في العودة بدوام كامل؟
- كلا، لأن أهدافي واضحة وأولويتي هي في مكان آخر غير السعي لإحراز بطولات العالم، وإلا لبقيت هنا (في البطولة) بدوام كامل.
- ما هي هذه الأولوية؟
- «عائلتي وقضاء الوقت في المنزل. لا أنسى من أين أتيت. لقد استمتعت كثيراً طوال هذه الأعوام، لكني أريد اليوم الاستمتاع بأشياء أخرى. هذه بطولات (الشؤون العائلية) متطلبة جداً».
- لم تراودك فكرة العودة بدوام كامل منذ أن قررت المشاركة الجزئية؟
- «كلا، لأني أقدر حقاً هذه الأوقات مع عائلتي وابني. لكني قلت لنفسي مراراً إن الفرصة مازالت قائمة أمامي رغم ذلك من أجل خوض بعض السباقات.. كنت سأواجه صعوبة في التوقف التام عن المشاركة. كان يتوجب علي البحث عن تحدٍّ آخر، عن حافز آخر. إن قضاء وقت ممتع مع عائلتي وابني أمر جميل، لكن ليس على أساس يومي، كلا».
- الى جانب الراليات، هل تعتقد أنك ستنافس يوماً ما في رالي دكار مثل العديد من السائقين الذين اعتزلوا بطولة العالم للراليات +دبليو آر سي+؟
- «صحيح أن دكار كان في كثير من الأحيان الملعب المفضل لمعتزلي المشاركة في بطولة العالم للراليات، لكن في الوقت الحالي، لا يجذبني الأمر كثيراً لأسباب مختلفة، أهمها بالتأكيد أنه طويل جداً.
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