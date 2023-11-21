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من أجل العائلةأوجييه: المشاركة الجزئية تشكل ((توازناً يناسبني تماماً))

11/21/2023 7:17:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬دأب‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬أوجييه‭ ‬منذ‭ ‬عامين،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الجزئية‭ ‬مع‭ ‬تويوتا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تُشكّل‭ ‬‮«‬توازناً‭ ‬يناسبني‭ ‬تماماً‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

‭- ‬ستشارك‭ ‬مجدداً‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬ببرنامج‭ ‬مخفف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬الإثنين‭. ‬هل‭ ‬كنت‭ ‬تعلم‭ ‬مسبقاً‭ ‬ما‭ ‬ينتظرك؟

‭- ‬‮«‬البرنامج‭ ‬مشابه‭ ‬تماماً‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الأمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ (‬شارك‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬13‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭). ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالراليات‭ ‬التي‭ ‬سنشارك‭ ‬فيها،‭ ‬فهذا‭ ‬ليس‭ ‬بالشيء‭ ‬الذي‭ ‬اعتاد‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬مسبقاً،‭ ‬لكن‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬سنبدأ‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬بالمفاجأة‭ ‬لأنني‭ ‬هناك‭ ‬أتسابق‭ ‬على‭ ‬أرضي‮»‬‭.‬

‭- ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬هل‭ ‬سيستمر‭ ‬عملك‭ ‬الجزئي‭ ‬مع‭ ‬تويوتا؟

‭- ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حقاً‭ ‬خطة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬نحن‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬على‭ ‬حدة‭. ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬بهذا‭ ‬الوضع‭. ‬إنه‭ ‬التوازن‭ ‬الذي‭ ‬يناسبني‭ ‬تماماً‭. ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ناجح‭. ‬بالتالي،‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬فسيكون‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬الاستمرار‭. ‬ربما‭ ‬سيتوقف‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما‭. ‬لكن‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬بإمكاني‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الأداء،‭ ‬فيجب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬زال‭ ‬أداؤك‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬مثيراً‭ ‬للإعجاب‭ ‬إذ‭ ‬حقّقت‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مشاركات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ألا‭ ‬يجعلك‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بدوام‭ ‬كامل؟

‭- ‬كلا،‭ ‬لأن‭ ‬أهدافي‭ ‬واضحة‭ ‬وأولويتي‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬السعي‭ ‬لإحراز‭ ‬بطولات‭ ‬العالم،‭ ‬وإلا‭ ‬لبقيت‭ ‬هنا‭ (‬في‭ ‬البطولة‭) ‬بدوام‭ ‬كامل‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬هذه‭ ‬الأولوية؟

‭- ‬‮«‬عائلتي‭ ‬وقضاء‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬المنزل‭. ‬لا‭ ‬أنسى‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬أتيت‭. ‬لقد‭ ‬استمتعت‭ ‬كثيراً‭ ‬طوال‭ ‬هذه‭ ‬الأعوام،‭ ‬لكني‭ ‬أريد‭ ‬اليوم‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأشياء‭ ‬أخرى‭. ‬هذه‭ ‬بطولات‭ (‬الشؤون‭ ‬العائلية‭) ‬متطلبة‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

‭- ‬لم‭ ‬تراودك‭ ‬فكرة‭ ‬العودة‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬قررت‭ ‬المشاركة‭ ‬الجزئية؟

‭- ‬‮«‬كلا،‭ ‬لأني‭ ‬أقدر‭ ‬حقاً‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬مع‭ ‬عائلتي‭ ‬وابني‭. ‬لكني‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ ‬مراراً‭ ‬إن‭ ‬الفرصة‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة‭ ‬أمامي‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬بعض‭ ‬السباقات‭.. ‬كنت‭ ‬سأواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التوقف‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭. ‬كان‭ ‬يتوجب‭ ‬علي‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬تحدٍّ‭ ‬آخر،‭ ‬عن‭ ‬حافز‭ ‬آخر‭. ‬إن‭ ‬قضاء‭ ‬وقت‭ ‬ممتع‭ ‬مع‭ ‬عائلتي‭ ‬وابني‭ ‬أمر‭ ‬جميل،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬يومي،‭ ‬كلا‮»‬‭.‬

‭- ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الراليات،‭ ‬هل‭ ‬تعتقد‭ ‬أنك‭ ‬ستنافس‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬مثل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الذين‭ ‬اعتزلوا‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ +‬دبليو‭ ‬آر‭ ‬سي‭+‬؟

‭- ‬‮«‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬دكار‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬الملعب‭ ‬المفضل‭ ‬لمعتزلي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لا‭ ‬يجذبني‭ ‬الأمر‭ ‬كثيراً‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬أهمها‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أنه‭ ‬طويل‭ ‬جداً‭.‬

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