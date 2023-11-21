مركز الطب الرياضي والتأهيل يشارك في فعالية (حافظ على قدميك)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬الوحدة‭ ‬الصحية‭ ‬بمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬والتأهيل‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فعالية‭ (‬حافظ‭ ‬على‭ ‬قدميك‭) ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالمركز‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬د‭. ‬مؤيد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬والتأهيل‭ ‬واختصاصيتا‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬زينب‭ ‬أنور‭ ‬وزهرة‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭.‬

وقام‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬بعمل‭ ‬فحص‭ ‬لأقدام‭ ‬الطلبة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تصويرها‭ ‬بجهاز‭ ‬مخصص‭ ‬لكشف‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬تصيبها‭ ‬من‭ ‬تقوسات‭ ‬والالتهابات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للقدمين‭ ‬ومعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬القدم‭ ‬المسطحة‭ ‬وغيرها‭ ‬مما‭ ‬يصيب‭ ‬القدمين‭. ‬كما‭ ‬قدموا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬والإرشادات‭ ‬للطلبة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬القدمين‭.‬

وتهدف‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاعتناء‭ ‬بالقدم‭ ‬وكيفية‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬والتأهيل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التوعية‭ ‬بالصحة‭ ‬للرياضيين‭ ‬وسائر‭ ‬المواطنين‭.‬