مركز الطب الرياضي والتأهيل يشارك في فعالية (حافظ على قدميك)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت الوحدة الصحية بمركز ناصر للتأهيل والتدريب بالتعاون مع المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل التابع للجنة الأولمبية البحرينية فعالية (حافظ على قدميك) والتي أقيمت بالمركز أمس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.
وشارك في الفعالية من جانب اللجنة الأولمبية د. مؤيد العلوي رئيس المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل واختصاصيتا العلاج الطبيعي زينب أنور وزهرة السيد يوسف.
وقام الفريق المختص بعمل فحص لأقدام الطلبة عن طريق تصويرها بجهاز مخصص لكشف الأمراض التي تصيبها من تقوسات والالتهابات المصاحبة للقدمين ومعرفة ما إذا كانت لديهم القدم المسطحة وغيرها مما يصيب القدمين. كما قدموا العديد من النصائح والإرشادات للطلبة حول كيفية المحافظة على القدمين.
وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي بين الطلبة للتعرف على أهمية الاعتناء بالقدم وكيفية المحافظة عليها، وتأتي مشاركة المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل في إطار حرصه على تعزيز التوعية بالصحة للرياضيين وسائر المواطنين.
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