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القادسية الكويتي يطلب خدمات رضا علي

11/21/2023 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00



طلب‭ ‬مسؤولو‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬خلفا‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬جوليان‭ ‬الفايز‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬القادسية‭ ‬للاستغناء‭ ‬عن‭ ‬خدماته‭.‬

وسبق‭ ‬لرضا‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬لموسمين‭ ‬متتاليين‭ ‬2020‭
‬و2021‭ ‬وحقق‭ ‬معه‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭.‬

ويستعد‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬غدا‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬والجلوس‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬النادي‭ ‬لوضع‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬الحروف‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفترة‭ ‬القادمة‭.‬

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