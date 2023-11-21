القادسية الكويتي يطلب خدمات رضا علي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طلب مسؤولو نادي القادسية الكويتي الحصول على خدمات المدرب الوطني للكرة الطائرة رضا علي لقيادة الفريق الأول خلفا للأرجنتيني جوليان الفايز الذي يستعد القادسية للاستغناء عن خدماته.
وسبق لرضا علي أن أشرف على قيادة القادسية الكويتي لموسمين متتاليين 2020
و2021 وحقق معه لقب الدوري.
ويستعد رضا علي غدا للسفر إلى الكويت والجلوس مع مسؤولي النادي لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالفترة القادمة.
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