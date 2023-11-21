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بن غفير: صفقة التبادل المرتقبة مع حماس ستجلب لنا كارثة

11/21/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الثلاثاء، انتقادا حادا لصفقة تبادل الأسرى المزمع عقدها مع حركة حماس الفلسطينية، قائلا إنها "ستجلب لنا كارثة".


وقال بن غفير "تتذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وأطلقنا سراح زعيم حماس في غزة يحيى السنوار وأصدقائه، وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا".

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