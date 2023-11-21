بن غفير: صفقة التبادل المرتقبة مع حماس ستجلب لنا كارثة
التاريخ
11/21/2023 7:12:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الثلاثاء، انتقادا حادا لصفقة تبادل الأسرى المزمع عقدها مع حركة حماس الفلسطينية، قائلا إنها "ستجلب لنا كارثة".
وقال بن غفير "تتذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وأطلقنا سراح زعيم حماس في غزة يحيى السنوار وأصدقائه، وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا".
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