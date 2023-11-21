(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
تحية واجبة ومستحقة لرجل الأعمال سمير عبدالله ناس، رئيس «غرفة تجارة وصناعة البحرين» و«اتحاد الغرف العربية»، على إشارته الرائعة لبيان الموقف البحريني الثابت في دعم فلسطين، خلال القمة الاقتصادية في لندن.. ونتمنى أن يستمر الشارع التجاري البحريني، في موقفه الأصيل وبتاريخه العريق.
عن المخالفات وزحمة الشوارع:
في بريطانيا تستعين الشرطة بعدد من المتطوعين لرصد السائقين المتهورين في بعض الشوارع، ويتلقى السائقون المتهورون رسائل تحذيرية من الشرطة، لتجاوزهم السرعة المسموحة، أو مخالفة نظام السير.
وفي المملكة العربية السعودية هناك سيارات مدنية «أمنية» ترصد المخالفات في الشوارع العامة، وخاصة السيارات المسرعة.. وفي مملكة البحرين تقوم إدارة المرور بجهود مضاعفة في تأمين السير وانسيابية الحركة المرورية، من خلال تواجد الدوريات، وكذلك عبر التقنيات المتطورة.
وعلى الرغم من كل ذلك لا تزال الثقافة المرورية والالتزام والاحترام، غائبة لدى شريحة من السائقين، خاصة في الدخول الخاطئ أو استخدام المسار الأصفر المخصص للطوارئ، فضلا عن السرعة الطائشة وتجاوز الإشارات المرورية.
ربما زيادة أعداد المركبات وطريقة التخطيط الهندسي للشوارع، من أبرز التحديات التي تعمل إدارة المرور جاهدة على معالجتها.. ولكن من الواضح جدا أن هناك شوارع عامة، خاصة التي تشهد اعمال الإنشاءات والتطوير كشارع الفاتح، وشارع مدينة عيسى، ودوار الساعة بالرفاع، وشارع سترة وسند وغيرها، تكتظ بالازدحامات والطوابير لضيق المسارات، الأمر الذي يستوجب المزيد من الوعي المجتمعي المروري، والتعاون مع إدارة المرور وجهودها المشكورة.
لا أدري إن كنا بحاجة إلى تطبيق الفكرة البريطانية أو التجربة السعودية، في رصد المخالفات المرورية، ولكني أدرك تماما أن الشوارع عندنا مزدحمة، ومشوار «ربع ساعة» أصبح «ساعة» وربما أكثر، كما قال الخبير المروري العم «عبدالعزيز بوحجي» في برنامجه الإذاعي الصباحي الجميل.
آخر السطر:
فوز وكالة أنباء البحرين «بنا» بجائزة اتحاد وكالات الأنباء العربية عن فئة أحسن صورة صحفية للمصور الشاب أحمد فتحي، ومن قبله الزملاء في وكالة بنا: يوسف تلفت وأحمد رمضان وسلطان الحداد بجائزة سمو رئيس الوزراء عن فئة أفضل صورة، وكذلك فوز «بنا» بجائزة أفضل وكالة أنباء عربية، بجانب الحوارات والتحقيقات والتقارير المميزة باللغتين التي تجريها الزميلة رشا الإبراهيم وكافة الزملاء والزميلات في الوكالة، تؤكد التطور الحرفي والمهني الذي يقوم به الشباب البحريني بقيادة الزميل عبدالله بوحجي في الوكالة.. تحية لسعادة د. رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام على الاهتمام والرعاية، ونتطلع لمزيد من الدعم والحضور الفاعل، المحلي والخارجي للإعلام البحريني.
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