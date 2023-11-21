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عن المخالفات وزحمة الشوارع

11/21/2023 7:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

تحية‭ ‬واجبة‭ ‬ومستحقة‭ ‬لرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬و«اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‮»‬،‭ ‬على‭ ‬إشارته‭ ‬الرائعة‭ ‬لبيان‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬فلسطين،‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬لندن‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الشارع‭ ‬التجاري‭ ‬البحريني،‭ ‬في‭ ‬موقفه‭ ‬الأصيل‭ ‬وبتاريخه‭ ‬العريق‭.‬


عن‭ ‬المخالفات‭ ‬وزحمة‭ ‬الشوارع‭:‬

‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬تستعين‭ ‬الشرطة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬لرصد‭ ‬السائقين‭ ‬المتهورين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع،‭ ‬ويتلقى‭ ‬السائقون‭ ‬المتهورون‭ ‬رسائل‭ ‬تحذيرية‭ ‬من‭ ‬الشرطة،‭ ‬لتجاوزهم‭ ‬السرعة‭ ‬المسموحة،‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬نظام‭ ‬السير‭.‬

وفي‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬هناك‭ ‬سيارات‭ ‬مدنية‭ ‬‮«‬أمنية‮»‬‭ ‬ترصد‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة،‭ ‬وخاصة‭ ‬السيارات‭ ‬المسرعة‭.. ‬وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقوم‭ ‬إدارة‭ ‬المرور‭ ‬بجهود‭ ‬مضاعفة‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬السير‭ ‬وانسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواجد‭ ‬الدوريات،‭ ‬وكذلك‭ ‬عبر‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الثقافة‭ ‬المرورية‭ ‬والالتزام‭ ‬والاحترام،‭ ‬غائبة‭ ‬لدى‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬السائقين،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬الخاطئ‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬المسار‭ ‬الأصفر‭ ‬المخصص‭ ‬للطوارئ،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬السرعة‭ ‬الطائشة‭ ‬وتجاوز‭ ‬الإشارات‭ ‬المرورية‭.‬

ربما‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬المركبات‭ ‬وطريقة‭ ‬التخطيط‭ ‬الهندسي‭ ‬للشوارع،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬إدارة‭ ‬المرور‭ ‬جاهدة‭ ‬على‭ ‬معالجتها‭.. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شوارع‭ ‬عامة،‭ ‬خاصة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اعمال‭ ‬الإنشاءات‭ ‬والتطوير‭ ‬كشارع‭ ‬الفاتح،‭ ‬وشارع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ودوار‭ ‬الساعة‭ ‬بالرفاع،‭ ‬وشارع‭ ‬سترة‭ ‬وسند‭ ‬وغيرها،‭ ‬تكتظ‭ ‬بالازدحامات‭ ‬والطوابير‭ ‬لضيق‭ ‬المسارات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬المروري،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬المرور‭ ‬وجهودها‭ ‬المشكورة‭. ‬

لا‭ ‬أدري‭ ‬إن‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬الفكرة‭ ‬البريطانية‭ ‬أو‭ ‬التجربة‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية،‭ ‬ولكني‭ ‬أدرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬الشوارع‭ ‬عندنا‭ ‬مزدحمة،‭ ‬ومشوار‭ ‬‮«‬ربع‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬ساعة‮»‬‭ ‬وربما‭ ‬أكثر،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬المروري‭ ‬العم‭ ‬‮«‬عبدالعزيز‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬في‭ ‬برنامجه‭ ‬الإذاعي‭ ‬الصباحي‭ ‬الجميل‭.‬


آخر‭ ‬السطر‭:‬

فوز‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بنا‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬اتحاد‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أحسن‭ ‬صورة‭ ‬صحفية‭ ‬للمصور‭ ‬الشاب‭ ‬أحمد‭ ‬فتحي،‭ ‬ومن‭ ‬قبله‭ ‬الزملاء‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬بنا‭: ‬يوسف‭ ‬تلفت‭ ‬وأحمد‭ ‬رمضان‭ ‬وسلطان‭ ‬الحداد‭ ‬بجائزة‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬صورة،‭ ‬وكذلك‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬بنا‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬عربية،‭ ‬بجانب‭ ‬الحوارات‭ ‬والتحقيقات‭ ‬والتقارير‭ ‬المميزة‭ ‬باللغتين‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬الزميلة‭ ‬رشا‭ ‬الإبراهيم‭ ‬وكافة‭ ‬الزملاء‭ ‬والزميلات‭ ‬في‭ ‬الوكالة،‭ ‬تؤكد‭ ‬التطور‭ ‬الحرفي‭ ‬والمهني‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بقيادة‭ ‬الزميل‭ ‬عبدالله‭ ‬بوحجي‭ ‬في‭ ‬الوكالة‭.. ‬تحية‭ ‬لسعادة‭ ‬د‭. ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والحضور‭ ‬الفاعل،‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي‭ ‬للإعلام‭ ‬البحريني‭.

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