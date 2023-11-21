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منتخبنا ((بدون هوية)) يخسر أمام الإمارات بثنائية

11/21/2023 7:08:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الإماراتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬بخيت‭ ‬بالدقيقة‭ (‬36‭) ‬وعلي‭ ‬مبخوت‭ ‬بالدقيقة‭ (‬89‭) ‬وبذلك‭ ‬تلقى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بعدما‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬بعبور‭ ‬اليمن،‭ ‬ليقف‭ ‬برصيده‭ ‬عند‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬فيما‭ ‬عزز‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬بانتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬ثالثًا‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النيبال‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ (‬0/2‭).‬

وسيطر‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بفضل‭ ‬الاستحواذ‭ ‬والضغط‭ ‬والاندفاع‭ ‬ليشكل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬الإمارات‭ ‬مبكرًا‭ ‬عبر‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬مباغتة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لتهز‭ ‬شباك‭ ‬المرمى‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ (‬3‭). ‬واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬وكاد‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬بعدما‭ ‬واجه‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الإمارات‭ ‬ليسددها‭ ‬‮«‬لوب‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ذهبت‭ ‬خارج‭ ‬المرمى‭ (‬15‭). ‬أولى‭ ‬الفرص‭ ‬الإماراتية‭ ‬كانت‭ ‬بالدقيقة‭ (‬25‭) ‬عبر‭ ‬تسديدة‭ ‬كايو‭ ‬التي‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالقائم‭ ‬الأيمن‭ ‬لحارسنا‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭. ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬الإمارات‭ ‬قليلًا‭ ‬ليخطف‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬عبر‭ ‬أقدام‭ ‬عبدالله‭ ‬بخيت‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬التغطية‭ ‬الدفاعية‭ ‬لمنتخبنا‭ (‬36‭).‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ضغط‭ ‬منتخبنا‭ ‬لتعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬وسنحت‭ ‬له‭ ‬فرص‭ ‬كتسديدة‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬الإمارات‭ (‬58‭) ‬وبعدها‭ ‬بدقيقة‭ ‬لم‭ ‬يحسن‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬وهو‭ ‬منفرد‭ ‬بالمرمى‭ ‬ليسدد‭ ‬للخارج،‭ ‬ورأسية‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭. ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬أجرى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬بغية‭ ‬تنشيط‭ ‬الصفوف‭ ‬وشكلّ‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬الإمارات‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬ليحسم‭ ‬الإمارات‭ ‬الأمور‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬عبر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬سددها‭ ‬علي‭ ‬مبخوت‭ (‬89‭).‬


18‭ ‬ألف‭ ‬نسبة‭ ‬الحضور

حقق‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬مشهدًا‭ ‬رائعًا‭ ‬بحضوره‭ ‬الملفت‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬لبى‭ ‬الجمهور‭ ‬النداء‭ ‬واتحدت‭ ‬الروابط‭ ‬التشجيعية‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬تحت‭ ‬‮«‬راية‭ ‬الوطن‮»‬،‭ ‬ووقفت‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬وساندته‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬حتى‭ ‬نهايته‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألفا‭.‬

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