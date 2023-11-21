منتخبنا ((بدون هوية)) يخسر أمام الإمارات بثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير: محمد سرحان
خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام ضيفه الإماراتي بنتيجة (0/2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
وأحرز هدف منتخب الإمارات اللاعب عبدالله بخيت بالدقيقة (36) وعلي مبخوت بالدقيقة (89) وبذلك تلقى منتخبنا الخسارة الأولى بعدما استهل مشواره بعبور اليمن، ليقف برصيده عند (3 نقاط) فيما عزز المنتخب الإماراتي صدارته للمجموعة الثامنة بانتصاره الثاني على التوالي ليصبح رصيده (6 نقاط)، فيما حلّ المنتخب اليمني ثالثًا برصيد (3 نقاط) بعد فوزه على النيبال يوم أمس (0/2).
وسيطر منتخبنا على غالبية مجريات الشوط الأول بفضل الاستحواذ والضغط والاندفاع ليشكل خطورة على مرمى الإمارات مبكرًا عبر عبدالله الحشاش الذي سدد كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء لتهز شباك المرمى من الخارج (3). واصل منتخبنا أفضليته وكاد أن يحرز هدف السبق بعدما واجه محمد مرهون حارس مرمى الإمارات ليسددها «لوب» إلا أنها ذهبت خارج المرمى (15). أولى الفرص الإماراتية كانت بالدقيقة (25) عبر تسديدة كايو التي اصطدمت بالقائم الأيمن لحارسنا إبراهيم لطف الله. تحسن أداء الإمارات قليلًا ليخطف هدف السبق عبر أقدام عبدالله بخيت بعد خطأ في التغطية الدفاعية لمنتخبنا (36).
وفي الشوط الثاني ضغط منتخبنا لتعديل النتيجة وسنحت له فرص كتسديدة محمد مرهون داخل المنطقة تصدى لها حارس الإمارات (58) وبعدها بدقيقة لم يحسن كميل الأسود التعامل مع الكرة وهو منفرد بالمرمى ليسدد للخارج، ورأسية عبدالله الحشاش. مدرب منتخبنا أجرى عددا من التغييرات بغية تنشيط الصفوف وشكلّ ضغطا على مرمى الإمارات إلا أنه أخفق في هز الشباك، ليحسم الإمارات الأمور بهدف ثان عبر ركلة جزاء سددها علي مبخوت (89).
18 ألف نسبة الحضور
حقق الجمهور البحريني مشهدًا رائعًا بحضوره الملفت للنظر في مدرجات استاد البحرين الوطني، حيث لبى الجمهور النداء واتحدت الروابط التشجيعية فيما بينها تحت «راية الوطن»، ووقفت خلف المنتخب وساندته بكل قوة منذ بداية اللقاء حتى نهايته. وبلغت نسبة الحضور الجماهيري أكثر من 18 ألفا.
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