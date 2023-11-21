خالد بن حمد يشهد مباراة المنتخب ونظيره الإماراتي بتصفيات كأس العالم

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- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي والتي أقيمت أمس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على ستاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وذلك بحضور أنجال سموه الكرام وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار الضيوف.
وهنأ سموه المنتخب الإماراتي بتحقيق الفوز بهدفين نظيفين، متمنيا سموه لمنتخبنا الوطني حظا أوفر فيما تبقى من التصفيات لتحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي في بلوغ كأس العالم 2026، مؤكدا سموه على قدرة المنتخب لتعويض تلك الخسارة في المراحل القادمة من التصفيات.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بوقفة الجماهير البحرينية في دعم المنتخب وثمن دور وسائل الإعلام، مقدرا سموه جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم في التنظيم المتميز للمباراة وتمنى للكرة البحرينية دوام التوفيق والنجاح.
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