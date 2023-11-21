خالد بن حمد يشهد مباراة المنتخب ونظيره الإماراتي بتصفيات كأس العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهنأ‭ ‬سموه‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬حظا‭ ‬أوفر‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬آمال‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬المنتخب‭ ‬لتعويض‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بوقفة‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬وثمن‭ ‬دور‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬مقدرا‭ ‬سموه‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬للمباراة‭ ‬وتمنى‭ ‬للكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬