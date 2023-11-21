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خالد بن حمد يشهد مباراة المنتخب ونظيره الإماراتي بتصفيات كأس العالم

11/21/2023 7:08:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المشتركة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أنجال‭ ‬سموه‭ ‬الكرام‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬وكبار‭ ‬الضيوف‭.‬

وهنأ‭ ‬سموه‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬حظا‭ ‬أوفر‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬آمال‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬المنتخب‭ ‬لتعويض‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بوقفة‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬وثمن‭ ‬دور‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬مقدرا‭ ‬سموه‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬للمباراة‭ ‬وتمنى‭ ‬للكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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