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محاكمة 4 نزلاء بـمـركـز الإصلاح والتأهيل بتهمة الـقـتل العمد

11/21/2023 7:08:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬أربعة‭ ‬نزلاء‭ ‬بمركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬لاتهامهم‭ ‬بقتل‭ ‬أحد‭ ‬نزلاء‭ ‬المركز‭ ‬عمدا‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬إخطارا‭ ‬بتاريخ‭ ‬27‭/‬10‭/‬2023‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بوفاة‭ ‬نزيل‭ ‬إثر‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب،‭ ‬وفور‭ ‬تلقي‭ ‬ذلك‭ ‬الإخطار‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬وقامت‭ ‬بإجراء‭ ‬المعاينات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمكان‭ ‬ارتكاب‭ ‬الواقعة،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬التسجيلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأجهزة‭ ‬المراقبة‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬كشفٍ‭ ‬لملابسات‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة،‭ ‬وأصدرت‭ ‬قراراتها‭ ‬برفع‭ ‬الأدلة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناظرة‭ ‬جثة‭ ‬المتوفى‭ ‬وإثبات‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات،‭ ‬وندب‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لتوقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬الجثة‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬وكيفية‭ ‬حدوثها‭ ‬وتحديد‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة؛‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهود،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وواجهتهم‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضدهم‭ ‬بعدما‭ ‬وجهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد،‭ ‬وبعد‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬وجمع‭ ‬الأدلة‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وقد‭ ‬تحدد‭ ‬لنظر‭ ‬القضية‭ ‬جلسة‭ ‬بتاريخ‭ ‬28/11/2023‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭.‬

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