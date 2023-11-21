محاكمة 4 نزلاء بـمـركـز الإصلاح والتأهيل بتهمة الـقـتل العمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة أربعة نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل أحد نزلاء المركز عمدا.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بتاريخ 27/10/2023 من مركز الإصلاح والتأهيل بوفاة نزيل إثر قيام عدد من النزلاء بالاعتداء عليه بالضرب، وفور تلقي ذلك الإخطار باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مركز الإصلاح والتأهيل، وقامت بإجراء المعاينات اللازمة لمكان ارتكاب الواقعة، كما اطلعت على التسجيلات الخاصة بأجهزة المراقبة وما تضمنته من كشفٍ لملابسات وقوع الجريمة، وأصدرت قراراتها برفع الأدلة، كما تم مناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة؛ كما استمعت إلى أقوال عدد من الشهود، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم بعدما وجهت إليهم تهمة القتل العمد، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وقد تحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 28/11/2023 أمام المحكمة الكبرى الجنائية المختصة.
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