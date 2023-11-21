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مصدر تركي: مجموعة دول إسلامية تضغط لوقف إطلاق النار في غزة

11/21/2023 7:08:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنقرة‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭) ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬تشكلت‭ ‬حديثا‭ ‬تضم‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبارا‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬إسلامية‭ ‬ستقوم‭ ‬بزيارات‭ ‬للدول‭ ‬الخمس‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وبلدان‭ ‬أخرى‭ ‬للدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وتشكلت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالرياض،‭ ‬وتضم‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬تركيا‭ ‬وقطر‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬ونيجيريا‭ ‬والسعودية‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬بدأت‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الأعضاء‭ ‬الدائمين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬زارت‭ ‬بكين‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬وستزور‭ ‬دولا‭ ‬أخرى‭ ‬أيضا‭. ‬وذكر‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الاتصال‭ ‬هو‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬وإرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬النهائي‭ (‬للمجموعة‭) ‬هو‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المعايير‭ ‬المقبولة‭ ‬دوليا،‭ ‬ليعيش‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬بأمان‭ ‬واستقرار‭ ‬وازدهار‮»‬‭. ‬ودفع‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬اجتياح‭ ‬غزة‭. ‬وقتلت‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأصوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬بكين‭ ‬وسيغيب‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬موسكو‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬يزور‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬الجزائر‭. ‬وصرح‭ ‬فيدان‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بأنه‭ ‬سينضم‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬محطات‭ ‬الجولة‭. ‬وقال‭ ‬للجزيرة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬قررت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الوسائل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والإنسانية‮»‬‭ ‬المتاحة‭ ‬لإنهاء‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف،‭ ‬بجهود‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تنتهج‭ ‬نفس‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنصات‭. ‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬ستلتقي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬زيارتين‭ ‬لبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭ ‬بأن‭ ‬المجموعة‭ ‬ستزور‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬87‭ ‬من‭ ‬الأتراك‭ ‬والقبارصة‭ ‬الأتراك‭ ‬وأقاربهم‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسافر‭ ‬إلى‭ ‬إسطنبول‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬بينهم‭ ‬مرضى‭ ‬بحاجة‭ ‬لرعاية‭ ‬طبية‭ ‬ومرافقون‭ ‬لهم‭.‬

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