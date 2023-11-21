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رئيس الأمن العام يشيد بدور القوات البحرية المشتركة في تعزيز الأمن الإقليمي والسلامة البحرية

11/21/2023 7:08:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أمس،‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬الشيخ‭ ‬مبارك‭ ‬علي‭ ‬الصباح‭ ‬مساعد‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإقليم،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الغتم‭ ‬قائد‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بمساعد‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإقليم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬وبحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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