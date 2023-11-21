رئيس الأمن العام يشيد بدور القوات البحرية المشتركة في تعزيز الأمن الإقليمي والسلامة البحرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام أمس، العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح مساعد قائد القوات البحرية المشتركة لشؤون الإقليم، بحضور العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل.
وخلال اللقاء رحب رئيس الأمن العام بمساعد قائد القوات البحرية المشتركة لشؤون الإقليم، مشيداً بالدور الذي تقوم به القوات البحرية المشتركة في تعزيز الأمن الإقليمي والسلامة البحرية.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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