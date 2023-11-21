رئيس الأمن العام يشيد بدور القوات البحرية المشتركة في تعزيز الأمن الإقليمي والسلامة البحرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بمساعد‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإقليم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬وبحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬