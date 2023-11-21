الملك يرعى افتتاح معرض مراعي 6 اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: أمل الحامد
يرعى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم اليوم الأربعاء حفل افتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني بنسخته الـسادسة (مراعي 6).
وقال المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في نشرة الأخبار بتلفزيون البحرين أمس الثلاثاء إن أبواب المعرض ستكون مفتوحة للزائرين والجمهور يوم غد الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، مشيرًا إلى أن معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني في نسخته الـسادسة يعتبر أحد أكبر المعارض التي تقام في المملكة والذي من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا كما هو معتاد في النسخ السابقة.
وأوضح الوزير أن الوزارة واللجنة العليا المنظمة للمعرض انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات لافتتاح المعرض في نسخته الجديدة، ويأتي هذا المعرض في ظل حرص وزارة شؤون البلديات والزراعة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج ودور التنمية الزراعية والحيوانية والبحرية.
وعن الفرص التي توفرها النسخة الحالية من مراعي 6 أوضح الوزير أن المعرض يعتبر أحد المحطات البارزة في خارطة المعارض المتخصصة ووجهة للمستثمرين في مجال الأمن الغذائي إضافة إلى السلالات النادرة لدى بعض المربين البحرينيين، ويجد المعنيون والمهتمون في مجال الأمن الغذائي في هذا المعرض فرصة مهمة للتعرف على أحدث التقنيات والتجارب وتبادل الخبرات محليًا وإقليميًا وعالميًا وأيضًا يجدون فيه منصة تسويقية لمنتوجاتهم وعقد الصفقات.
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا تكريم الفائزين بجائزة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والتي تم تحديدها بسبعة جوائز في هذه النسخة.
ورحب الوزير بكافة زوار المعرض من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة للاستفادة من هذا المعرض المتخصص وما يوفره من فرص والاطلاع على آخر التقنيات والمهارات في مجال الإنتاج الحيواني.
يشار إلى أن معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني «مراعي 6» يمثّل منصّة لعرض ما تمتلكه مملكة البحرين من بعض السلالات النادرة في الخيول العربية، وما يمتلكه المربون وأصحاب المزارع البحرينية من سلالات نادرة للحيوانات، الأمر الذي سيجعل من فرص الاستثمار في هذه الإمكانيات أكبر، خاصة في ظلّ ما سيشهده المعرض من إقبال كبير من الجمهور، إذ تجاوز عدد الحضور في بعض النسخ السابقة 250 ألف زائر.
يذكر أن معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي) يقام هذا العام في النسخة السادسة منه، إذ أقيمت النسخة الأولى في 2010، والنسخة الثانية في 2012، أما النسخة الثالثة في 2014، والنسخة الرابعة في 2018، والنسخة الخامسة في 2019.
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