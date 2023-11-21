الملك يرعى افتتاح معرض مراعي 6 اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يرعى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬بنسخته‭ ‬الـسادسة‭ (‬مراعي‭ ‬6‭).‬

وقال‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬نشرة‭ ‬الأخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬أبواب‭ ‬المعرض‭ ‬ستكون‭ ‬مفتوحة‭ ‬للزائرين‭ ‬والجمهور‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الـسادسة‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معتاد‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬واللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬لافتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الجديدة،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬ودور‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭ ‬والبحرية‭.‬

وعن‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬مراعي‭ ‬6‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬المحطات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬خارطة‭ ‬المعارض‭ ‬المتخصصة‭ ‬ووجهة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬السلالات‭ ‬النادرة‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬المربين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ويجد‭ ‬المعنيون‭ ‬والمهتمون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والتجارب‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬وأيضًا‭ ‬يجدون‭ ‬فيه‭ ‬منصة‭ ‬تسويقية‭ ‬لمنتوجاتهم‭ ‬وعقد‭ ‬الصفقات‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬أيضًا‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬بسبعة‭ ‬جوائز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭.‬

ورحب‭ ‬الوزير‭ ‬بكافة‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬المملكة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المتخصص‭ ‬وما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التقنيات‭ ‬والمهارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬6‮»‬‭ ‬يمثّل‭ ‬منصّة‭ ‬لعرض‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬السلالات‭ ‬النادرة‭ ‬في‭ ‬الخيول‭ ‬العربية،‭ ‬وما‭ ‬يمتلكه‭ ‬المربون‭ ‬وأصحاب‭ ‬المزارع‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬سلالات‭ ‬نادرة‭ ‬للحيوانات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيجعل‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانيات‭ ‬أكبر،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬ما‭ ‬سيشهده‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجمهور،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ (‬مراعي‭) ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬منه،‭ ‬إذ‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬2010،‭ ‬والنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬أما‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬والنسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬والنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬2019‭.‬